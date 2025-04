Badante aggredita: testimonianza in aula 

«Ricevemmo una chiamata in cui la signora Mureddu chiedeva aiuto, dovetti attendere il supporto di un’auto da Lula, arrivammo in casa attorno alle 13, la signora Mureddu aveva la maglia all’altezza della spalla strappata e dei graffi».

A parlare ieri, davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, il comandante della Stazione dei carabinieri di Orune che nell’agosto del 2022 intervenne in casa di Rina Chessa, un’anziana donna di Orune di cui si celebrava la veglia funebre. Rina Chessa, a causa delle sue condizioni di salute, necessitava di un supporto esterno fornito dall’amministratrice Chiara Murreddu, che l’aveva assistita fino al suo trapasso. Subito dopo le esequie andò nell’appartamento della defunta per redigere un inventario dei beni, passo fondamentale per la chiusura della gestione del patrimonio dell’assistita. La situazione si complicò quando i familiari giunsero nell’appartamento, e l’amministratrice venne aggredita. Massimiliano Mancini e Giovanna Cabiddu, insieme alla figlia Alessandra, iniziarono a contestare l’operato. Ieri il militare che giunse in soccorso a Mureddu, ha confermato che la trovò con la maglia rotta e raccolse una registrazione e la testimonianza di Giovanni Tronci, commercialista che accompagnò la Mureddu.

