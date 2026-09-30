Badante aggredita nella via Nazionale, indagini dei carabinieri  

Migliorano, per fortuna, le condizioni della badante aggredita nei giorni scorsi a Nuraminis nel corso di un litigio avvenuto in strada con un conoscente; un diverbio piuttosto acceso che sarebbe sfociato in un pestaggio e che ha reso necessario il ricovero in ospedale. La donna, originaria della Romania e da molti anni residente nel paese, è stata dimessa nella tarda serata di martedì dai medici del reparto del Policlinico di Monserrato dove era stata ricoverata per le ferite riportate. Ha quindi fatto ritorno nella sua casa di Nuraminis, dove proseguirà le cure assegnatele dai sanitari. Molto conosciuta in paese, si è sempre occupata dell’assistenza agli anziani e per questo vicina a tante famiglie.

L’aggressione, per la quale è stata presentata denuncia alla caserma dei carabinieri, potrebbe avere strascichi giudiziari, visto il ricorso della donna all’assistenza di un legale chiamato a patrocinarla. A far emergere la vicenda nella sua gravità era stata la stessa vittima dell’aggressione. Lunedì scorso si era presentata nello studio del suo medico curante, e il professionista davanti al quadro serio delle lesioni della paziente, aveva chiesto l’intervento del servizio di soccorso del 118. Giunta l’ambulanza da San Sperate, la donna era stata accompagnata in ospedale.

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