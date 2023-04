Bacu Abis? Meglio con Gonnesa 

Via da Carbonia, meglio Gonnesa. È questo l’obiettivo del comitato Pro Bacu Abus che nei giorni scorsi ha avviato una raccolta di firme per lasciare il Municipio del capoluogo e approdare in quello del Comune guidato da Pietro Cocco, di cui storicamente (fino al 1937) la frazione faceva già parte. Fu un regio decreto ad aggregare la frazione Bacu Abis alla città di Carbonia, in seguito alla gestione delle concessioni minerarie. Oggi le motivazioni che hanno spinto alcuni cittadini a fare un passo indietro di oltre ottant’anni, si evincono dal testo stesso della petizione e denunciano un senso di abbandono da parte delle varie amministrazioni che si sono succedute negli anni. I promotori si dichiarano stanchi delle condizioni di trascuratezza in cui versa il paese, ma al contempo non si rassegnano ad un’accettazione passiva della situazione.

La denuncia

«Questa petizione è la punta dell’iceberg di un malessere che dura da decenni – commenta Sandro Orrù, uno dei promotori della petizione – come cittadini ci sentiamo l’ultima ruota del carro». La distanza chilometrica e l’esteso territorio da amministrare, che comprende non poche frazioni, hanno portato i sostenitori a propendere per questa scelta, certi di ricevere maggiori attenzioni da un Comune più vicino. «La distanza dal centro città si sente forte - dichiara Giampaolo Atzori – siamo un paese di anziani che per ogni esigenza si rivolgono al privato, farebbe comodo un servizio urbano. Ma è solo un esempio delle attenzioni che con questa firma stiamo richiedendo. Questa raccolta di firma è anche una richiesta di aiuto. Vogliamo essere ascoltato».

Il referendum

Nella petizione si fa cenno all’articolo 133 comma 2 della Costituzione, secondo il quale la modifica dell’assetto territoriale e amministrativo, avviene tramite legge regionale a seguito di un’iniziativa popolare da convalidare poi con un referendum consultivo. «Non conosco i promotori di questa raccolta firme - ha dichiarato il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu – ma sono disponibile ad un incontro con loro per un sano confronto». Per Morittu il senso di abbandono avvertito dalla popolazione non ha ragion d’essere. «Non abbiamo abbandonato nessuna frazione e Bacu Abis è largamente rappresentata anche in Consiglio, una voce forte che in Comune non è mai mancata, in veste di consiglieri e addirittura di sindaco, in passato. Rientra, come le periferie, nella progettazione di riqualificazione, è inserita in un progetto turistico, nel rifacimento degli asfalti. Qualche segnale lo abbiamo già dato nel primo anno, si tratta di normale amministrazione, ma ribadisco che mi rendo disponibile ad illustrarli di persona», conclude Pietro Morittu. Intanto la raccolta di firme va avanti e in tanti nella frazione sperano di tornare con Gonnesa.