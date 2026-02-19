Bacu Abis divorzia da Carbonia? 

«Vogliamo ritornare a far parte del Comune di Gonnesa». Nuova petizione nella frazione mineraria di Carbonia: un gruppo di cittadini della storica frazione mineraria di Bacu Abis ha avviato una nuova raccolta firme il ritorno a Gonnesa da cui era stata “strappata per allargare i confini della città mineraria nata tra il 1937 e il 1938.

Il precedente

Già due anni fa a dire il vero un gruppo di cittadini, diverso da quello attuale, aveva avviato una raccolta di firma che si era però poi arenata. Forse saranno stati gli impegni presi allora dal sindaco su una maggiore attenzione alla frazione, ma oggi i cittadini guidati da Simone Ballisai non ci stanno: «Bacu Abis è completamente abbandonata, – dice - la nostra frazione non interessa a nessuno e allora meglio cambiare Comune». E nonostante qualcuno faccia notare che alcuni lavori stanno iniziando i promotori non ci stanno: «Sono stati avviati i lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi o il ripristino di alcuni di essi in alcune zone della frazione così come della realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato in via pozzo nuovo. – dice ancora – Ma questo non è assolutamente sufficiente per uscire dal dimenticatoio in cui ci hanno relegato da anni».

I problemi

Ma quali sono questi problemi che spingono a voler lasciare la città? Andando oltre il fatto che luoghi importanti come il teatro (per cui c’è un finanziamento ma ancora non si vede l’inizio dei lavori) e la biblioteca sono fuori servizio da diverso tempo, l’elenco dei disservizi è lungo: Partiamo dagli uffici comunali- continua Simone Ballisai. Prima erano aperti cinque giorni a settimana, oggi solo due e questo costringe molti anziani a file lunghissime. Molte vie della città sono prive di nomi e di numeri civici creando molti problemi, sia per le comunicazioni che arrivano dagli uffici istituzionali, sia per le bollette e gli acquisti on line». L’elenco delle carenze è lungo e in alcuni casi il Comune, seppur non responsabile, è accusato di non interessarsene abbastanza. È il caso dell’assenza del medico di base come afferma Cristian Zonca: «Si dovrebbe spingere per un servizio di primaria importanza» e, aggiunge ancora Ballisai, «anche la guardia medica, come avveniva qualche anno fa dovrebbe tornare in frazione per fare i prelievi del sangue, senza costringere gli anziani a spostarsi». I problemi riguardano anche la socializzazione e lo sport. «Sappiamo che da almeno due anni – afferma Zonca – ci sono i soldi per il rifacimento e messa in sicurezza del campo sportivo, ma ad oggi niente». Ieri non è stato possibile ottenere un commento degli amministratori comunali.

