Backgammon, la città dei record 

Il tempio era il Beaubourg, in viale Trento. Ma si giocava anche al Linea Notturna, ogni martedì. È nei circoli privati cagliaritani nati negli anni ‘80 che nasce la tradizione cagliaritana del Backgammon, gioco da tavolo (nonché sport della mente) che richiede un mix tra abilità tecnica e capacità di gestire al meglio i capovolgimenti di fronte dovuti all’aleatorietà del lancio dei dadi.

Non è un caso che oggi la città abbia una squadra che si distingue a livello nazionale. Le competizioni si svolgono per lo più on line e sono già tre i titoli nazionali conquistati (nel 2018, 2021 e 2023) in campionati che durano oltre quattro mesi ai quali partecipano 24 formazioni.

I protagonisti

Protagonisti della triplice impresa Gianlazzaro Sanna (63 anni), Isacco Ibba (42 anni, il più giovane), Vittorio Molè e Michele Mannu (entrambi classe ‘61). La finalissima a fine gennaio, contro il Napoli. Un incontro in “consultation”, come si dice in gergo, nel senso che tutti e quattro i giocatori collaboravano per decidere la mossa migliore. L’atto conclusivo del torneo è stato trasmesso in diretta su Youtube ed è stato molto seguito.

«Il Backgammon è un gioco da tavolo tra due persone (o squadre)», spiega Isacco Ibba. «Ciascun giocatore o squadra ha a disposizione 15 pedine che può muovere lungo 24 triangoli ribattezzati lance». Ci si affida a due dadi. Scopo del gioco: riuscire per primi a rimuovere le proprie pedine dal tavolo, cercando di bloccare l'avversario ed evitando le sue azioni di disturbo. Il Backgammon ha origini antichissime. Risalirebbe al Gioco reale di Ur, ritrovato 4.500 anni fa nella tomba di un re sumero, nell'attuale Iraq. Il termine inglese Backgammon deriva invece dal sassone baec (ritorno) e gamen (gioco).

Ex scacchisti

Il capitano della squadra è Sanna, già leggenda sarda degli scacchi. Ma anche i suoi tre compagni sono formidabili giocatori di scacchi, oltreché di Backgammon, a cominciare dal maestro Isacco Ibba, che in città ha già avuto il merito di introdurre gli scacchi nelle scuole primarie come materia curricolare (ad esempio all’Infanzia lieta di via Lai). «La presenza dei dadi nel Backgammon», spiega Gianlazzaro Sanna, «può portare a considerarlo a prima vista un gioco d’azzardo ma in realtà è soprattutto una questione di skill (abilità)».

Il Cbc (Circolo Backgammon Cagliari) è stato inaugurato poco prima della pandemia, con sede in via Asfodelo. Gli anni bui del Covid hanno pesato non poco. L’auspicio è che l’attività possa crescere, anche grazie ai prestigiosi risultati ottenuti. L’Italia occupa una posizione di rilievo nel panorama internazionale del Backgammon. Nel 2021 e nel 2023 ha vinto il Campionato del mondo a squadre online e una volta (nel 2022) anche quello live.

RIPRODUZIONE RISERVATA