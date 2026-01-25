Back to Quartu, domina lovicu 

La pioggia non ha risparmiato niente ai partecipanti all’ultima gara della stagione sarda del ciclocross e all’associazione Seguimi Bike Project che l’ha allestita in una settimana complicatissima. Ma, come spesso capita, le condizioni difficili rendono tutto più bello e così è stato per il 1° Back to QSE Ciclocross”, dove evidentemente la sigla sta per Quartu Sant’Elena.

Nell’area sport quartese del parco di Molentargius e delle Saline, sono state disputate soltanto due prove: quella da 30 minuti per Esordienti e Allievi e una da 50 per le altre categorie. A vincere sono stati l’Allievo Giacomo Pistis e, in quella principale, il Master 4 nuorese Andrea Lovicu, davanti a Eros Piras (M2) e allo Junior Gabriele Marrocu.

Molte le assenze, dato che i corridori già pensano alla strada e alla mountain bike, cosa che ha dato ad altri la possibilità di avvicinarsi al podio e trovare motivazioni per i prossimi impegni.

Ordine d’arrivo 50’ : 1. Andrea Lovicu (M4, Bt Demurtas), 2. Eros Piras (M2, Donori Bt), 3. Gabriele Marrocu (Ju, Jam’s Bike Buja), 4. Riccardo Valente (Elmt, Arborea Bike), 5. Stefano Pani (M6, Sardinia Bs), 6. Alessandro S. Moi (M4, Mtb Monastir), 7. Gianni Piras (M5, Piscina Irgas), 8. Pierpaolo Atzeni (M5, Sc Cagliari), 9. Virgilio Ortu (M4, Mtb Monastir), 10. Farizio Solla M5 (Masbike). Altre categorie : 12. Nicola Saddi (M3, Aquascan), 13. Mauro Valente (M7, Arborea Bike); 19. Piero Spada (M8, Pool Bike); 21. Samuele Manca (Jmt, Sestu Bike); 26. Giorgio Puddu (M9, 2000 Ricambi); 33. Daria Piana (Dj, Arkitano); 35. Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir).

Ordine d’arrivo 30’ : 1. Giacomo Pistis (Al1, Sestu Bike), 2. Francesco Corda (Es1, Pool Bike), 3. Andrea Serra (Al1, Arkitano), 4. Ruben Loddo (Es2, 5. Gioele Perra (Al1, Gialeto), 6. Nicola Pilia (Es2, id.), 7. Giulia Delogu (Da2, Sestu Bike), 8. E- manuele Cocco (Es2, id.), Ni- cholas Mura (Al2, Arkitano), 10. Gabriele Callai (Es2, Pool Bike); 15. Viola Nargi (Ed2, Seguimi).

RIPRODUZIONE RISERVATA