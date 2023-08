Bacio rubato, il Governo  caccia Rubiales 

L’incredibile retromarcia di Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola nella bufera dopo il bacio rubato alla giocatrice Jenni Hermoso (che conferma: «In nessun momento ho acconsentito») nella premiazione per la vittoria nel Mondiale femminile a Sidney, ha scatenato reazioni durissime. Il dirigente, dopo aver aperto all’addio, ieri nell’assemblea della Federazione ha detto: «Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari troveranno la formula per cacciarmi, ma voglio difendermi e lottare sino alla fine. Non c’è niente».

Il mondo del calcio ha reagito. La campionessa del mondo e due volte pallone d’oro Alexia Putellas ha parlato di decisione «inaccettabile. Sto con la mia compagna Jenni Hermoso»; Cata Coll, portiere, ha postato un «con te, Jenni, fino alla morte»; così anche la centrocampista Aitana Bonmati, Marisa Rodriguez («basta con le bugie, non sei sola»), il difensore Irene Paredesm («tutto il mondo ha visto, la vittima sei tu»). Borja Iglesias, attaccante del Real Betis, non tornerà in Nazionale «finché le cose non cambieranno». Poi è intervenuto il Governo. Víctor Francos, presidente del Consiglio superiore dello Sport, ha sostenuto di «voler agire: Rubiales non ha fatto quel che avrebbe dovuto. Il suo cammino è finito: lo sospenderemo. Dovrebbe chiedere scusa alle calciatrici: questo deve essere il Me Too dello sport spagnolo».

