Bacino inquinato ma nessun colpevole 

Il Bacino dei Fanghi Rossi è inquinato, ma non c’è stato alcun disastro ambientale e, soprattutto, la responsabilità per la presenza di sostanze pericolose non può essere ricondotta all’amministratore delegato di Euallumina, Vincenzo Rosino o al direttore di stabilimento Nicola Candeloro, entrambi assolti a maggio al termine del processo. Le ragioni della sentenza che ha fatto cadere l’accusa di disastro ambientale, perché il fatto non sussiste, sono state chiarite in 27 pagine dalla Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari, presieduta dalla giudice Tiziana Marogna, anche se le motivazioni della decisione sono state scritte dal collega Federico Loche.

Le motivazioni

«Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che non è avvenuto alcun disastro ambientale», si legge nelle motivazioni della decisione, «Più esattamente, quella che nell’imputazione viene definitiva come “falda sottostante il bacino” è invero interessata dal “cuneo salino, cioè dalla risalita dei sali dell’acqua marina verso monte”, ossia “acqua di mare che per ragioni naturali si trova nel sottosuolo del bacino fanghi rossi: si tratta, quindi, di una risorsa idrica pacificamente inutilizzabile sia per il consumo umano che per l’irrigazione e che, per altro, non va a finire nell’abitato di Portoscuso”; è altresì accertato che “le acque nella zona marina-costiera antistante il bacino dei Fanghi Rossi non presentano contaminazione».

Sostanze inquinanti

Caduta l’ipotesi del disastro, l’inchiesta ha comunque confermato la presenza dell’inquinamento del bacino, poi dissequestrato. «Indipendente dalla presenza di agenti contaminanti, peraltro non ascrivibili all’attività industriale svolta da Eurallumina» (quindi non imputabile a Rosino e Candeloro, ndr) , proseguono i giudici, «poiché la falda già soffriva di “inquinamento storico” e le sostanze rilevate sono “conseguenze certe della presenza di altre realtà industriali (specialmente della filiera piombo-zinco e le miniere di non ferrosi abbondante, pur in presenza di u un’alterazione delle condizioni ambientali (risalente alla costruzione del Bacino, allorquando gli odierni imputati non rivestivano alcuna carica nella società) non si è verificato alcun pericolo per la pubblica incolumità». Il Tribunale non ha creduto nemmeno all’eventuale rischio provocato dalla “diffusione di polveri”, emersa dalle dichiarazioni dei testimoni Angelo Cremone e Pietro Masala. «Tale sequela di dichiarazioni – scrivono i giudici, riferendosi a Cremone – è del tutto inutilizzabile in quanto generica (il fenomeno lamentato dal testimone non ha alcuna specifica definizione modale e cronologica), fondata su voci correnti nel pubblico e sconta, con tutta evidenza, gli apprezzamenti personali del dichiarante (il quale è soggetto interessato, sia nel processo – essendosi costituito parte civile – che fuori dal processo essendosi lo stesso dichiaratamente posto come portavoce dell’opinione pubblica)». La testimonianza di Masala, invece, viene ritenuta «più che una descrizione dei fatti specifici, una generica esternazione del dissenso nei confronti delle conseguenze dell’industrializzazione del territorio di Portoscuso, da ciò emergendo la radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese».

Le conclusioni

«In definitiva – conclude la sentenza – non risulta essere avvenuto alcun disastro (né con riferimento alla contaminazione della falda né con riferimento alla polverosità) ascrivibile alle condotte degli imputati». Accolte integralmente le tesi dei difensori Pierluigi Concas e Marco Tonellotto e respinte le richieste delle parti civili, rappresentate dai legali Salvatore Casula (Comune di Portoscuso), Riccardo Schirò (Angelo Cremone), Filippo Viola (Associazione consumatori Sardegna), Gian Michele Sideri (Wwf) e Marco Zusa (Banco Sos alimenti onlus).

