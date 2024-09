Bacini vuoti, la grande sete non dà tregua  

«Soluzioni alla siccità? Scrutiamo il cielo, altro non possiamo fare». Gianfranco Lecca è in disarmo. È il sindaco di Loceri, uno dei centri ogliastrini che più soffre la siccità. Soprfavvivenza garantita soltanto grazie alle autobotti. «Ormai sull’efficienza di Abbanoa non mi esprimo neanche più», rincara la dose il primo cittadino che, a fine luglio, era stato rincuorato dal gestore unico su un lavoro di potenziamento della condotta che avrebbe dovuto assicurare più acqua alle utenze del paese. Invece la tabella di marcia s’è inceppata e nessuno, compreso il sindaco, sa nulla sulla conclusione dell’intervento. «No, non so se Abbanoa stia immettendo più acqua in rete». Alla terza settimana di agosto la fine dell’intervento per il bypass del Bau Muggeris era slittata di altre due settimane. Intanto lo stesso invaso è sempre più vuoto. Nessuno ricorda di averlo mai visto nelle attuali condizioni. Il dramma sarà certificato nei numeri del bollettino che l’Agenzia regionale del distretto idrografico diffonderà il 30 settembre. Al netto dei numeri c’è un dato di fatto: tutte le restrizioni idriche dei mesi scorsi sono ancora valide.

Acqua non potabile

In Ogliastra piovono bollettini di allerta meteo per temporali. Ma di acqua dal cielo, salvo qualche intenso ma breve scroscio, neanche a parlarne. Per di più in quella poca che c’è si annidano anche agenti chimici che la contaminano. A Tancau, frazione a mare di Lotzorai, l’acqua non è potabile e non potrà esserlo prima che abbandonanti piogge non bonificheranno le condotte. I test hanno rivelato presenze organiche anomale che hanno fatto scattare l’allarme con conseguenti ordinanze anti-utilizzo. «È stato registrato un abbassamento dell’acqua dolce e di conseguenza un aumento di quella salmastra. Le piogge aiuteranno a eliminare la salinità», spiega Cesare Mannini, sindaco di Lotzorai.

Agricoltori in ginocchio

La situazione è di estrema emergenza anche a Bari Sardo. «Siamo allo stremo», afferma il primo cittadino, Ivan Mameli. Il fabbisogno delle aziende agricole di Bari Sardo è di 700 mila litri d’acqua al giorno. Ma acqua non ce n’è più e il rischio è che le attività precipitino: in bilico i raccolti e la sopravvivenza del bestiame. Trentadue titolari di imprese zootecniche hanno bussato alla porta del Comune per chiedere aiuto. Alle istanze degli agricoltori si sommano quelle di 18 famiglie, che abitano tra la parte alta dell’abitato e le campagne, il cui fabbisogno totale è di 14 mila litri. «Abbiamo messo in campo una serie di interventi urgenti per l’approvvigionamento irriguo delle nostre aziende, oggi in forte difficoltà. Sono interventi tampone, ma senza una presa di coscienza da parte della Regione - insiste Mameli - questo handicap strutturale non verrà risolto. Vogliamo la condotta di irrigazione per le nostre aziende. Basta con l’acqua buttata a mare: ci vuole responsabilità di governo». Vista l’emergenza, il sindaco insiste sul progetto di conversione dei reflui da utilizzare nelle campagne (per finanziare il progetto, condiviso con Cardedu, la richiesta alla Regione è di 5 milioni di euro).

Numeri impietosi

A conferma che la siccità è il nemico numero uno delle comunità, ci sono i dati dei due invasi che alimentano gran parte del territorio: Bau Muggeris e Santa Lucia insieme contengono l’esatta metà dell’acqua rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 31 agosto 2023 il volume dell’invasato al Bau Muggeris era di 23,53 milioni di metri cubi d’acqua. Uno anno dopo sono 12,51 milioni. La diga di Santa Lucia, un anno fa, era piena (3,17 milioni d’acqua): ora ne contiene 1,33 milioni.

