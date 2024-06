Bacini ai minimi, la sete dei campi fa paura agli agricoltori 

Temperature alte, pochissimi millimetri di pioggia nell’ultimo mese (e non nelle vicinanze dei bacini): in Sardegna resta l’emergenza siccità, in particolare nella zona sud orientale dove nel primo semestre dell’anno la scarsità di precipitazioni è da record.

I disagi

Le campagne sono in grande difficoltà: le colture tradizionalmente in asciutto come erbai, cereali e leguminose, oltre a quelle arboree (frutteti, oliveti e vigneti) sono allo stremo come denunciato da Coldiretti Sardegna. Per salvaguardare le aziende agricole, dicono le associazioni, «diventa indispensabile un soccorso idrico emergenziale» che coinvolge circa 400 ettari di colture e un corrispettivo di circa 4,5 milioni di euro. Coldiretti ha chiesto al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale una azione straordinaria per sostenere le aziende agricole del territorio che oggi soffrono la siccità, attraverso l’attivazione di interventi irrigui di soccorso per le colture arboree nei territori dove c’è stata la restrizione dell’assegnazione dell’acqua nelle aziende agricole. Con una lettera l’associazione agricola sollecita «un supporto ulteriore» alle realtà imprenditoriali agricole del Sarrabus, Sulcis Iglesiente , Basso e Medio Campidano.

Nel frattempo, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la Giunta regionale ha deliberato una serie di misure, strutturali e non strutturali, da mettere in atto per mitigare gli effetti della crisi idrica particolarmente grave nel Sistema Posada, alimentato dal serbatoio di Maccheronis. Prevista una spesa complessiva 2,8 milioni di euro per azioni che riguarderanno i territori dei Comuni di Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro.

La giornata

Intanto oggi il dipartimento meteoclimatico dell’Arpas prevede «cielo prevalentemente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore settentrionale e centrale nella seconda parte della giornata». Le temperature massime sono in aumento, il picco a Olbia con 34 gradi. Nuvole anche nelle previsioni di domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA