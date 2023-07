«Baciami a Cagliari, California!» 

È un grande ritorno quello dei Coma_Cose dal vivo in Sardegna, headliner della terza giornata dell’Ogopogo Summer Festival, trasferitosi da Pula alla Fiera di Cagliari. Il duo indie-pop di base a Milano, reduce dalla partecipazione a Sanremo con “L’Addio” e fresco della pubblicazione del nuovo singolo “Agosto Morsica”, in attesa di convolare a nozze, il 9 luglio porterà la sua miscela unica di urban e cantautorato sul palco del neonato festival. «La nostra prima volta in Sardegna è stata 5 anni fa», ci hanno raccontato California e Fausto Lama. «Era una delle prime volte che andavamo così lontani da Milano e ci stupì il calore e l’accoglienza che ricevemmo, quindi non vediamo l’ora di tornare e di suonare a Cagliari».

Conoscete la città?

California: «Sì, ci siamo stati in vacanza, è una città bellissima, super viva anche a livello artistico».

Fausto: «Da lì poi siamo andati a Villasimius, ci siamo regalati una settimana di relax e bellezze a fine estate».

California: «Neanche un anno fa siamo stati anche a Olbia, dove io non ero mai stata, Fausto sì, perché veniva da ragazzino con la famiglia in Costa Smeralda. Eravamo da amici local e siamo andati in barca nelle calette lì attorno, era marzo e non c’era nessuno, fantastico! Abbiamo conosciuto la parte wild della Sardegna».

Parliamo del concerto, cosa possiamo aspettarci?

Fausto: «Ci piace raccontare una storia con le canzoni che mettiamo in scaletta, quindi chi verrà al concerto potrà entrare in questo racconto. Faremo anche qualche cover, anzi, ultimamente ci piace fare una cover dedicata alla città che ci o spita, però vogliamo che rimanga una sorpresa. C’è molta interazione e un bello scambio di energia in questo tour, ci stiamo divertendo e la nostra sensazione è che anche il nostro pubblico vada sempre via contento».

In scaletta ci saranno i successi, le canzoni dell’ultimo album “Un meraviglioso modo si salvarsi”, ma anche il vostro nuovo singolo “Agosto Morsica”. Ce lo raccontate?

California: «Parla dell’estate, ma con la nostra chiave narrativa. C’è la voglia di vivere, di abbandonarsi al presente e al futuro, ma sempre con una vena malinconica di sottofondo, visto che analizza anche il passato e i ricordi. È un pezzo molto bello da suonare, perché abbiamo cercato di approcciarci a un genere nuovo per noi, una canzone con la cassa dritta non l’avevamo mai fatta, ma questo ritmo ci piace».

La vostra carriera è decollata insieme al vostro amore: quante volte le due cose si sono messe alla prova, ostacolate o quasi distrutte a vicenda?

Fausto: «In effetti la nostra è una convivenza costante, fatta di bellissime esperienze, soddisfazioni e ricordi, che viviamo insieme. Ci sentiamo una famiglia e condividiamo tutto, ma il rovescio della medaglia è che, a volte, manca un po’ di resp iro come entità singole e con tanti impegni si fatica a trovare uno spazio di intimità personale. Ogni tanto, però, ci regaliamo delle vacanze ognuno con i rispettivi amici e questo ci dà l’energia per poi ritrovarci e avere ancora più alchimia».

Nonostante la fama, siete due persone con i piedi per terra, vere, reali, la cosa è in qualche modo un propellente per la vostra creatività?

California: «Senza dubbio, iniziare questo progetto in età adulta ci ha permesso di vivere tante sfumature della normalità, cosa che non accade a chi fa successo da più giovane. C’è tanta vita pregressa dietro le nostre canzoni, siamo persone normali o quasi (ride): ma sì, è anche così che abbiamo riempito il bagaglio da cui attingiamo».

Curiosiamo: avete deciso la data delle nozze?

California: «Non ancora! Fino a ottobre siamo molto impegnati e sposarsi d’inverno non lo so, quindi credo che andremo all’anno prossimo, in primavera»

Cosa non potrà assolutamente mancare al vostro matrimonio?

California: «Uno spettacolo con un mago».

Fausto: «E i nostri gatti, che per noi sono come figli».

California: «Ma come facciamo a portarli fuori?».

Fausto: «Dipende dove ci sposiamo, sposiamoci a casa…».

