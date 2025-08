Baci e abbracci azzurri La visita del ct Gattuso ad Assemini con Buffon 

Baci, abbracci e una bella ventata fresca d’azzurro aspettando le prime convocazioni ufficiali. Visita ad Asseminello ieri mattina per il commissario tecnico della nazionale italiana Gennaro Gattuso, rimasto piacevolmente colpito dal centro sportivo e dal gruppo di lavoro Cagliari. Si è presentato con il capo delegazione Gigi Buffon e il coordinatore delle varie rappresentative giovanili Maurizio Viscidi.

Ad accogliere la delegazione azzurra, c’erano il ds rossoblù Guido Angelozzi (ha scherzato molto col nuovo ct), Nicola Riva, Andrea Cossu (è stato compagno sia di Gattuso che di Buffon in Nazionale) e il team manager Alessandro Steri. Il commissario tecnico ha voluto assistere a quasi tutta la rifinitura confrontandosi spesso con Pisacane e il suo staff. Con un occhio di riguardo, manco a dirlo, sul bomber Piccoli. Finito l’allenamento, ha voluto stringere la mano a tutti i giocatori.

Un tour per il “Crai Sport Center” prima di salutare la compagnia rossoblù e raggiungere un ristorante nel centro di Cagliari. La sera poi, sia Gattuso che Buffon erano allo stadio per assistere al Trofeo Gigi Riva. Entrambi erano molto legati a Rombo di Tuono, soprattutto l’ex portiere, avendo condiviso tanti momenti in Nazionale, sia tristi che esaltanti come la vittoria dei Mondiali nel 2006. Anche per questo, prima del fischio d’inizio, sono scesi in campo per ricordare il Gigi Riva azzurro. In tribuna alla Domus, c’erano anche, tra i tanti, il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi e il presidente della Figc Gabriele Gravina.

