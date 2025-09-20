“Baci di laguna”, Elmas nel medioevo con Roberto Brughitta alla Mem 

La Mem di Cagliari ospita venerdì prossimo, alle 17, la presentazione del libro “Baci di laguna” (AmicoLibro) di Roberto Brughitta. L’appuntamento è allo spazio eventi, del piano primo della struttura comunale di via Mameli.

Roberto Brughitta, cagliaritano, classe 1965, è burattinaio per passione, amante del mare, adora navigare a bordo del suo kayak, la speleologia e le strade ferrate. Ma soprattutto è scrittore. In “Baci di laguna” racconta una dolce storia d’amore in una situazione drammatica durante il medioevo. È la metà del 1300. La scena delle avventure è la realtà storica del territorio di Elmas. Anche oggi possiamo trovare documenti che confermano l’esistenza dei villaggi e sul territorio le testimonianze archeologiche di quei tempi. Un villaggio organizzato per una vita normale con le sue attività lavorative agricole, commerciali, artigianali e religiose. Al centro di queste attività il monastero benedettino di Santa Caterina, dipendente dal monastero di San Vittore di Marsiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA