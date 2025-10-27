VaiOnline
Bachisio Bandinu e Gianni Pes sono cittadini onorari 

Le giornata di festa dedicate al Porcino d’Oro sono state l’occasione per assegnare un riconoscimento a due grandi personalità, Bachisio Bandinu, antropologo e scrittore di Bitti e Gianni Pes, il ricercatore studioso della longevità della cittadinanza onoraria di Arzana. Si legge nella motivazione della decisione per Bandinu: «Per aver onorato la comunità di Arzana, interpretando il pastoralismo e le zone interne come espressione viva della cultura e dell’identità sarda». E in quella di Gianni Pes: «Per aver reso onore al nome di Arzana nel mondo attraverso le sue ricerche nella longevità e per aver contribuito con dedizione e umanità a far conoscere la nostra comunità come terra dei centenari».

Nel Consiglio comunale di sabato è stato anche siglato il gemellaggio con il Comune di Pietragalla, in Basilicata. «Nel segno della cultura, dell’amicizia e della condivisione, con l’intento di rafforzare i legami, tra le rispettive comunità, valorizzare le tradizioni popolari, il patrimonio artistico, le radici storiche».

Un percorso di condivisione e legami, quello portato avanti dall’amministrazione guidata da Angelo Stochino.

