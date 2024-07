Bachis Sulis, il mito che non muore  

È uno di quei personaggi mitici che, talvolta, resistono nei secoli dentro la memoria di una comunità. E ad Aritzo, dove la “paesitudine” scorre lenta, fra paesaggi incontaminati e vie in lastricato, il nome di Bachis Sulis resiste, testimone di epoche passate, sempre vivo nei racconti tramandati di generazione in generazione. E percorrendo il borgo, non si può non restare incantati dalla parrocchia di San Michele, dominata dal grande murale in onore del poeta-bandito. Restaurato nel 2020, dopo un attento lavoro dell’artista Mauro Angiargiu, l’affresco è solo una delle testimonianze della memoria per il poeta-bandito, latitante per dodici anni e assassinato nel 1838 a soli 43 anni. Un personaggio divenuto mitico anche perché, di famiglia benestante, aveva studiato a Cagliari, e al suo ritorno ad Aritzo aveva fondato la scuola elementare per dare un’istruzione ai bambini, in un tempo in cui i piccoli erano avviati al duro lavoro in campagna fin dalla più tenera età.

Le strofe in canto

Bachis Sulis è stato soprattutto un grande poeta. Oggi rimangono diversi componimenti vivi nella memoria di diversi anziani e musicati dal Coro Polifonico locale che prende il suo nome. Avviandosi a festeggiare ben 40 anni di storia, fra diversi cd e tournée internazionali. «Siamo orgogliosi di portare i canti di Bachis in giro per la Sardegna e non solo», spiegano dal direttivo. «Il primo componimento che musicammo fu Ojos de incantu insieme al maestro Antonio Zanda. Da allora non ci siamo più fermati, con oltre quindici poesie rielaborate in sei cd». A settembre verranno festeggiati i 39 anni di attività, in un gruppo che unisce varie generazioni, con la guida del maestro Michele Turnu. «Siamo già proiettati alla grande festa del 2025. Per cui puntiamo ad un nuovo cd con al centro la figura di Bachis Sulis».

Le pagine dedicate

E poi i libri. Nei giorni scorsi, nello scenario della fontana di “Su Tzurru”, a decine non sono voluti mancare alla presentazione del volume “Bachisio Sulis: le poesie salvate”, edito dalla casa editrice Della Torre. A dialogare col curatore Salvatore Tola, l’ex sindaca e docente universitaria Tonina Paba insieme all’editore Salvatore Fozzi. In un viaggio identitario fra versi d’amore, satire e ammonimenti. Ripercorrendo, così, la difficile vita di Sulis, costretto alla latitanza dall’età di 23 anni, per un’ingiusta accusa di tentato omicidio Sono 167 le pagine raccolte, in un’opera di cui Tola è orgoglioso: «Bachis Sulis è stato un pioniere tra i poeti sardi. Ha avuto il coraggio di essere in controtendenza, criticando nobiltà e potere ecclesiastico».

Tempo di preparativi

Nel frattempo, ad Aritzo è tempo di preparativi. Dopo il successo dei mesi scorsi, anche quest’anno si replicherà il “Concorso di Poesia Bachis Sulis”. In programma per il prossimo 7 dicembre e suddiviso nelle sezioni: generale, poeti locali e scuole, sta riscuotendo diverse adesioni, intorno al tema dell’emigrazione. Promotori, il Comune insieme all’associazione Sinnos e Sonos col supporto del ministero degli Esteri nel progetto Italea. Tantissime le iscrizioni arrivate al sito del Comune. «Siamo soddisfatti», dice il sindaco Paolo Fontana. «Lo scorso anno oltre 70 autori hanno partecipato all’iniziativa, a cui è seguita la pubblicazione di una piccola raccolta. Confidiamo in un nuovo successo». Così Antonello Todde,di Sinnos e Sonos: «Il concorso poetico permetterà di portare sul territorio anche nuove idee, riducendo le distanze tra le comunità».

