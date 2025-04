Baccu Mandara, interventi sulla viabilità 

Sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori del progetto Litus da realizzare a Baccu Mandara, lato mare. Prevista la sistemazione della viabilità esistente per l’accesso al fronte spiaggia con creazione di camminamenti sull’arenile. E ancora, opere di perimetrazione a tutela della zona dunale con interventi del tipo di barriere basali in viminata realizzata con elementi lignei infissi nel terreno.

In programma, inoltre, la realizzazione di viabilità di servizio necessarie a garantire il rispetto del piano di protezione civile per l’evacuazione sia della zona adiacente al “Country Club” che alla spiaggia di “Baccu Mandara”, la realizzazione di spazi per la sosta, segnaletica, e la limitazione di accessi con l’auto, parcheggi per tutti da gestire che garantiscano la gratuità per i residenti di Maracalagonis, la posa in opera di recinzioni, steccati e dissuasori. «Si tratta - ha spiegato la sindaca Francesca Fadda - di lavori particolarmente attesi, necessari per lo sviluppo turistico del litorale. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA