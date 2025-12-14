Baccu ‘e suiles, strada da brivido: da anni senza guardrail 

A un passo dal baratro. La strada Provinciale 27 si conferma un incubo. Transitare all’altezza di Baccu ‘e suiles, duecento metri a sud del bivio che porta alla dighetta del secondo salto del Flumendosa, mette i brividi. Da oltre tre anni manca il guardrail e l’unica protezione che separa la carreggiata dal burrone è la rete plastificata arancione. Da quando la barriera in lamiera era stata sfondata da un’auto, precipitata nella scarpata senza gravi conseguenze per la conducente, nessun amministratore di turno, o un dirigente di settore, ha avviato la procedura per l’acquisto del guardrail che garantirebbe maggiore sicurezza in un tratto insidioso. Ma non è l’unico punto orfano di barriere: in un altro tratto manca addirittura la rete arancione a segnalare l’emergenza.

Il contesto sulla Tortolì-Villagrande resta dunque da bollino rosso. L’incidente del 30 novembre scorso a Sothai, in cui hanno perso la vita tre carpentieri egiziani che viaggiavano verso Tortolì, ha acuito l’emergenza. Per poter intervenire, la Provincia dell’Ogliastra attende 23,4 milioni custoditi nelle casse della Provincia di Nuoro. Ma la partita amministrativa, seppur importante, non giustifica il mancato acquisto di alcune decine di metri di guardrail, il cui costo si aggira intorno a poche centinaia di euro al metro. ( ro. se. )

