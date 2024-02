Baccu Arthacci, un nuovo volto 

Mancavano asfalto, marciapiedi, illuminazione. Mancavano le opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione Baccu Arthacci, a nord di Villanova. Finalmente, dopo anni, cambia volto una storica incompiuta. Edificata negli anni novanta, con 30 lotti e 13 abitazioni, nel 2004 fu danneggiata dalla terribile alluvione che colpì il paese.

Sono al rush finale i lavori di completamento delle opere primarie. L'intervento è stato possibile con un finanziamento di un milione 126 mila euro ottenuto nel 2019 dal Comune. «Era una zona monca a cui mancavano le urbanizzazioni primarie», dicono gli amministratori. «Stiamo finalmente dando un futuro a questo angolo di Villanova dotandola di tutti quei sotto servizi essenziali che sono mancati fino ad ora. Si stanno creando anche aree verdi e nuovi parcheggi.

Con le economie che resteranno vorremmo aggiungere qualche opera in più». Sempre in tema di opere pubbliche sono in fase di chiusura i lavori di ristrutturazione delle case popolari di via Espucciu a Villagrande. Grazie a un finanziamento di 500 mila euro sono stati eseguiti interventi di verifica della sicurezza sismica e statica oltre alla riqualificazione energetica con un impianto fotovoltaico. (f. me.)

