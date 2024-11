Bacchettate a Md, Anm in rivolta: vogliono silenziarci 

«Questa non è più una pretesa di imparzialità ma richiesta di silenzio. E non è accettabile». Insorge il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, dopo la richiesta da parte di due consigliere laiche di centrodestra del Csm di valutare eventuali profili disciplinari per il segretario di Magistratura Democratica, Stefano Musolino, “reo” di aver partecipato a un evento dell’associazione “No ponte”. Santalucia critica anche l’emendamento della maggioranza al decreto flussi che affida alle Corti d’appello il compito di decidere sulla convalida del trattenimento dei migranti: «Con un colpo di penna si vorrebbe stravolgere l’ordinario assetto delle competenze».

La riunione del Comitato direttivo centrale dell’Anm diventa dunque l’occasione per un serrate le fila, mentre la tensione con la maggioranza ed il governo non accenna a diminuire. L’ultima polemica la scatena l’iniziativa delle consigliere del Csm Isabella Bertolini (Lega) e Claudia Eccher (FdI) che contestano a Musolino «affermazioni di tipo politico» all’evento No Ponte, un’occasione «avente una spiccata connotazione antigovernativa». Affermazioni che «rappresentano una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e di indipendenza che secondo la Costituzione tutti i magistrati devono osservare».

La prossima settimana la prima Commissione valuterà sull’eventuale pratica. E Santalucia non ci sta: «Sui temi della giustizia un magistrato può intervenire argomentando e spiegando perché è il nostro specifico campo professionale, non si può chiedere il silenzio in nome dell’imparzialità. Si sta oltrepassando il confine del possibile. Una cosa è l’imparzialità, un’altra la soggezione silenziosa al governo. Non è nella cifra della nostra fisionomia costituzionale e democratica».

