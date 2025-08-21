Bacche scivolose, cadute e proteste 

Le bacche cadono dappertutto e invadano la piazza e le panchine. Il caldo fa il resto e trasforma quei frutti in una poltiglia scivolosa (e pericolosissima). In piazza Garibaldi era in programma un intervento di lavaggio straordinario della piazza ma, protestano i residenti, ancora non è stato effettuato. Risultato: attraversare piazza Garibaldi è come provare a camminare sul ghiaccio. Alcuni anziani sono anche caduti e soccorsi dai alcuni passanti, e le famiglie che la sera al tramonto si “prendono” la piazza per prendere una boccata d’aria, mangiare una pizzetta o un gelato, sono costrette a rinunciare a utilizzare le panchine perché sono sporche. «In piazza Garibaldi, l’intervento di lavaggio è previsto nelle prossime ore», assicura l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «Gli alberi di ficus microcarpa, a luglio e agosto, perdono i frutti, costituiti da bacche oleose che, cadendo a terra e schiacciandosi, creano un grave pericolo per i pedoni. Per questo motivo, a fine luglio abbiamo adottato un ordine di servizio per un intervento di pulizia straordinaria nelle zone più critiche e pericolose», piazza del Carmine viale Trieste, Terrapieno e piazza Marghinotti, piazza Garibaldi e piazza Matteotti», spiega l’assessora. E conclude. «L’intervento di pulizia straordinario, richiede un lavoro di diversi giorni.

Si interviene prima con una macchina idropulitrice che permette di grattare completamente la patina creata dalle bacche appiccicate al suolo coadiuvata dalla lancia ad acqua e successivamente con una spazzatrice elettrica da marciapiede. Piazza Garibaldi sarà nelle prossime ore».

