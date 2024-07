Bacche pericolose, sosta vietata dall’alba 

La notte si parcheggia regolarmente, ma si deve sbaraccare entro le sei del mattino, altrimenti provvede il carrogrù comunale. È una vitaccia, per gli interi mesi di luglio e agosto, per chi abita nelle zone di piazza Giovanni XXIII e piazza del Carmine. Dalle 6 del mattino, come prevede un’ordinanza del settore Viabilità, scatta il divieto di sosta per due ore e mezza, quindi fino alle 8.30. È così la mattina già da un mese, e lo resterà fino al 31 agosto.

L’ordinanza è stata firmata per consentire le quotidiane operazioni di pulizia di asfalto e marciapiedi dalle bacche che cadono dagli alberi, che sono particolarmente scivolose: in passato avevano provocato numerose cadute non soltanto di scooter, ma anche di pedoni. Così, per evitare traumi fisici che per un anziano possono essere molto pericolosi, si è deciso di lavare quelle zone ogni mattina all’alba, ma questo comporta che alle sei del mattino i parcheggi debbano essere liberati.

