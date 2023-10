«Bacche e buche, troppi pericoli» 

In piazza IV Novembre di questi tempi gli umori sono neri. Non bastava la raccolta di firme per chiedere uno spazio dove gli anziani possano riunirsi, adesso a creare malumori sono le condizioni della stessa piazza.

Bacche e buche

Le bacche degli alberi creano una patina pericolosa dove si rischia di scivolare e in prossimità di tutti gli accessi i sampietrini sono distrutti e il rischio di inciampare è altissimo. Non a caso sono stati già numerosi gli incidenti con protagonisti gli anziani. «Se non trovano una soluzione definitiva a poco serve che ogni tanto vengano a pulire», dice Agostino Valdes seduto su una panchina insieme a un gruppo di amici, «perché le bacche continuano a cadere senza sosta creando questo tappeto scivoloso. Io stesso quando salgo in auto mi devo pulire bene le scarpe altrimenti me le porto pure a casa». Oltre a questo, «la cosa grave è la pavimentazione. Ci rendiamo conto in che stato si trova? E poi i sampietrini divelti sono sempre alla fine delle strisce pedonali, per cui uno sale e si rompe l’osso del collo».

Proteste

Poco distante Francesco Porcu 68 anni aggiunge, «credo che non ci sia posto peggiore di questa piazza. La pavimentazione è in condizioni pietose, le piante perdono le bacche, è tutto sporco. Cosa dire di più?». Salvatore Congiu 70 anni è arrabbiato: «Ma possibile che non ci siano operai che possano fare piccoli lavori di manutenzione? Che non ci sia nessuno preposto a mettere mano a mattonelle e sampietrini? Ci sono le lastre sollevate 5 centimetri, come fa un anziano a non inciampare?». Anche Fabio Patteri 74 anni è amareggiato, «bisognerebbe lavare la piazza a giorni alterni per togliere questa patina scivolosa, anche perché qui vengono anche tanti bambini e qualcuno è già caduto».

I volontari

Eppure di recente CleanQua e Cittadinanza Attiva Oikos avevano riparato e riverniciato muretti e panchine, mettendo a dimora nuovo verde. Purtroppo però dopo poco tempo erano state rubate anche le piantine e i sassolini colorati sistemati dai bambini.

Piazza IV Novembre è la piazza più antica della città. Due anni fa ha festeggiato i cento anni. Adesso però è abbandonata al degrado. Gli incivili la fanno da padrone abbandonando spazzatura di ogni genere. mentre balordi e sbandati ne fanno i loro regno così che appena cala il buio diventa off limits per i frequentatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA