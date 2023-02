Baccasara produce eccellenze 

La consacrazione della Arbatax che produce si fonda sull’orgoglio. «In Italia non siamo i primi ma neppure gli ultimi». Quando parla del dinamismo della zona industriale che genera economia Luciano Balloi, 51 anni, amministratore delegato di B. Metal, si infervora. «Certi manufatti non li fanno dappertutto», aggiunge con una determinazione che non è comune. Ad Arbatax sono stati realizzati dal nulla anche i due jacket in viaggio per la Scozia. Metalmeccanica e nautica sono fonti inossidabili di centinaia di buste paga ogni mese, il cuore pulsante di un’area industriale tirata a lucido negli ultimi 24 mesi e dove il progetto di crescita è ancora più ampio e articolato rispetto a ciò che già brilla. Acquisito il capannone che fu di Primatist, la società Polo Nautico Viareggio ha inaugurato i primi lavori di restauro dell’edificio dove sorgeranno scafi destinati al mercato internazionale dell’extralusso.

Professionali

«Arbatax recita un ruolo importante nel mondo produttivo». Ne è convinto Luciano Balloi, che argomenta la sua opinione: «Lo dimostra il fatto che i settori della nautica e della metalmeccanica sfornano diverse centinaia di buste paga al mese ed è in gran parte benessere che ricade sul territorio». Sarà anche vero che l’Ogliastra indossa la maglia nera per gli indicatori economici, con i redditi più bassi d’Italia, ma è altrettanto certo che da Baccasara prendono il largo gioielli di alta tecnologia industriale richiesti in mezzo mondo. scafi d’élite pronti (o quasi) alla navigazione realizzati per conto delle griffe più celebri. A suffragio dell’elevata professionalità che opera sul posto la costruzione dei due jacket Dogger Bank che Aibel Norway ha commissionato a Saipem.

Crescita costante

A Baccasara c’è il commercio in rapida espansione, le storiche attività produttive guadagnano costantemente campo nei loro settori e da qualche tempo anche società di servizi alternativi, come il polo sanitario privato. «E non solo», puntualizza Franco Ammendola (72), presidente del Consorzio industriale. «Ha sede qui la Filar, unica società in Sardegna a realizzare puntatori laser di alta tecnologia. Si producono manufatti in cemento, prefabbricati ed è fiorente la carpenteria metallica. Con l’avvento della San Lorenzo le produzioni nautiche aumenteranno e di conseguenza le movimentazioni. Il prossimo acquisto di un travel lift da 800 a 1.100 tonnellate ci permetterà di essere una delle poche regioni in grado di alare e varare grossi scafi».