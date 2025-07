Baccasara, lunapark per ladri 

La banda di ladri è piombata sul retro della sede di Trony armata di tutto punto pur di riuscire nella missione criminale. Sul trattorino aveva persino un gruppo elettrogeno che poteva servire nel caso avessero dovuto ricorrere all’utilizzo di utensili a corrente per accedere all’interno del centro commerciale. Li hanno rubati in un’officina a pochi metri di distanza e hanno agito indisturbati, dopo aver svaligiato una lavanderia sempre a Baccasara, benché ci fossero gli impianti di videosorveglianza e la vigilanza in servizio. Il blitz mette a nudo la vulnerabilità della zona industriale, sempre più attrattiva per gli investitori provenienti anche di oltre Tirreno. Sugli assalti indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei.

Gli imprenditori

«C’è un problema socio-economico», afferma Peppe Nieddu, titolare della concessionaria Pn auto, nel cui capannone si sviluppano diverse attività fra cui Trony. L’imprenditore di Arzana è amareggiato per l’episodio in sé ma soprattutto per l’instabilità sociale. «È una situazione che preoccupa. A questo punto non sono più sufficienti né videocamere né la vigilanza umana. Occorre riflettere e capire se si tratta soltanto di disagio oppure dei soliti gruppetti che si spostano fra territori». Anche Pier Giorgio Lorrai, proprietario della Filar, è perplesso: «È sicuramente preoccupante, ma più che altro crea apprensione la situazione generale. Questi fatti non sono sintomo di buona salute sul territorio, tutt’altro».

L’odontoiatra originario di Urzulei apre una riflessione: «Mi auguro che si tratti di un episodio piuttosto che un fenomeno ben più allarmante di quanto si possa valutare. Di questa instabilità diffusa dovrebbe preoccuparsi tutta la classe politica, da quella nazionale a quella locale. Paghiamo una certa disattenzione che ereditiamo da qualche tempo».

L’esperto

Tony Secci, manager dei sistemi di sicurezza, esprime il suo parere: «Gli ultimi fatti confermano che esiste un problema di sicurezza. Anche il privato si deve dotare di sistemi di videosorveglianza e di allarmi certificati e personalizzati sulla base di un’analisi dei rischi elaborata preventivamente all’installazione di un sistema di sicurezza e dev’essere eseguito da personale qualificato come i consulenti di un istituto di vigilanza. Oggi il fai da te non garantisce totale sicurezza».

