Baccalà a “Filindeu” 

La puntata di “Filindeu” riproposta stasera alle 21 su Videolina ci porta a Ortacesus dove molto tempo fa il carretto arrivava in paese comn il pesce e il banditore gridava che era arrivato. Si trattava quasi sempre di pesci poveri, tenuti al fresco con il ghiaccio e la paglia, il viaggio poteva durare più di un giorno. Ed è stata una sorpresa per il nostro cuoco per caso Gianluca Medas. Il pesce dunque arrivava dal mercato di Cagliari e veniva consumato con grande piacere, un piacere straordinario però perché non era un piatto del quotidiano. Così abbiamo raccolto alcune ricette realizzate con il baccalà, una più buona dell’altra: in bianco con olio e limone, in umido al pomodoro con patate e in agrodolce. Una puntata ricca di soprese. Da guardare ed assaporare.