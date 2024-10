Babylon, Union Ss e Serrenti subito in evidenza in serie C2 

Due giornate di campionato più la Coppa e una cosa è certa: la serie C2 di calcio a 5 quest’anno sarà equilibrata. Per ora prima, a punteggio pieno, ci sono Parco Cross Serrenti, Babylon e Union Club.

Difficoltà

«Ci siamo rinnovati», commenta Walter Pianezza allenatore del Babylon, «e stiamo inserendo dei giovani. Ottimo l’inizio con due vittorie con Mediterranea, tosta da affrontare, e Oristanese, costruita con giocatori di categoria. Sarà un campionato difficile». Sulla stessa scia Gianluca Marras del Parco Cross Serrenti: «Siamo partiti bene. Ora ci aspettano diverse sfide difficili. Sarà una stagione complicata». Per Marco Arturo Dessì (Oristanese) sarà «un campionato competitivo, di livello elevato. Tra le favorite: Sarfut, Babylon e Serrenti. Noi proveremo a dire la nostra nei piani alti». Raimondo De Palmas (Union Club Ss) sottolinea: «La favorita è l’Oristanese, ma avrà molte avversarie perché i livello è molto alto. Noi stiamo facendo bene: ci giocheremo le nostre carte». Diego Marrocu (Mediterranea) conferma: «Abbiamo ragazzi nuovi e giovani. Siamo in costruzione. Il campionato sarà decisamente interessante».

Il livello

«Abbiamo avuto delle difficoltà logistiche», evidenzia l’allenatore Alessandro Saba (Sarfut21). «Puntiamo ai piani alti dopo secondo posto dell’anno scorso. Tra le favorite vedo bene Babylon e Oristanese. Ma per ora c’è molto equilibrio». Heder (Atletico Sestu) aggiunge: «Il girone unico fa aumentare le difficoltà perché sarà complicato fare punti fuori casa. Noi cerchiamo di dare continuità a quanto fatto l’anno scorso». Il Cus Sassari è una neopromossa: «Abbiamo alti e bassi», è il parere del tecnico Federico Arru, «perché talentuosi ma un po’ acerbi. Il campionato? Al sud squadre forse un po’ più attrezzate, ma al nord il livello è cresciuto». Per Francesco Congia allenatore del Gonnesa difficile «trarre delle conclusioni. Ma per ora posso dire che noi siamo in lizza per i primi posti. Vedo bene Sarfut e Babylon che vorrà subito risalire in C1. Sicuramente una C2 competitiva: un campionato così mancava da anni».

Progetti

Alessandro Anolfo, allenatore del San Pio X Iglesias spiega: «Ci sono tante squadre di alto valore. Noi abbiamo buone potenzialità e giocatori interessanti. Faremo del nostro meglio». Emanuel Serra del San Martino commenta: «Squadra rinnovata, anche nello staff tecnico. Stiamo lavorando per creare un bel gruppo. Cercheremo di migliorare per puntare al nostro obiettivo: la salvezza. In alto vedo bene Oristanese, Sarfut21 e Babylon». Luca Virdis (Virtus San Sperate) evidenzia: «Inizio difficile con buone squadre. Noi siamo giovani ma siamo convinti che faremo la nostra figura. Favorite: Babylon, Oristano e Sarfut». In panchina, per la Dym Sport, c’è Maurizio Macis: «Il livello è medio elevato. Il nostro inizio complicato per il gruppo nuovo e alcuni infortuni».

