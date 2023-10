Baby vandali scatenati sul bus 

E pensare che sono solo un paio di chilometri. Ma bastano per trasformare la corsa in autobus da Quartu a Le Vele e viceversa in una sorta di incubo. Da qualche tempo un gruppo di ragazzini si diverte a minacciare i passeggeri e a distruggere portiere e sedili. Tanto che, nei giorni scorsi l’autista è stato costretto a chiamare i carabinieri. Una situazione assurda che sta portando molte persone a rinunciare a prendere il bus per paura di finire a bordo insieme alla baby gang. Succede sulla linea QEX che collega ai centri commerciali così come sullla 18 e la 31 R che sostituisce la QEX nei fine settimana.

L’azienda

«Quando accadono questi episodi» spiegano dal Ctm, «il conducente avvisa subito le forze dell’ordine. I mezzi sono dotati di sistemi di videosorveglianza e le immagini delle videocamere vengono subito messe a disposizione delle forze dell’ordine: chi danneggia o fa di peggio, viene denunciato. I centri commerciali sono un punto di ritrovo di tanti ragazzini quindi capita che questi episodi siano più frequenti nelle linee che collegano la città con Le Vele». Una tratta per altro critica da tempo, tanto che anni fa il Ctm era stato costretto a eliminare la pensilina per via dei ripetuti danneggiamenti. «Adesso, in virtù del fatto che le nuove sono comunque videosorvegliate, la cosa si potrebbe rivalutare», dicono dal Ctm.

I passeggeri

Tra gli utenti al capolinea di via Brigata Sassari, questa situazione è ben nota. «Danno calci alle portiere, cercano di aprirle forzandole» racconta Aldo Piras 81 anni. «Andrebbero rieducati ma spesso arrivano da famiglie che non ne sono in grado. E soprattutto non hanno alcun rispetto per gli anziani: ci sbeffeggiano, mettono i piedi sui sedili e non ci lasciano sedere. Anche gli autisti sono indifesi». Soluzioni? «Le telecamere non bastano ci vorrebbero le guardie, una su ogni linea». Poco distante un altro passeggero aggiunge: «Aprono le portine anche quando il pullman è in marcia e urlano come pazzi. Mi è capitato di avere davvero paura. Ma cosa fai? Non puoi nemmeno dire niente perché chissà poi come possono reagire».

II problema è stato sollevato anche sul web dove un utente, in viaggio con i bulli, ha denunciato quanto accaduto: «Ennesima volta che sul bus che va dal centro commerciale in città e viceversa, gruppi di ragazzini creano danni. Chi ci rimette sono gli altri poveri passeggeri che sono costretti a scendere. Ci vogliono più controlli e ci vogliono genitori più severi perché tutto questo non è accettabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA