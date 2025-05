Baby vandali inchiodati dalle telecamere 

L’ennesimo episodio è di pochi giorni fa, con le solite panchine del parco di via Monte Bianco - nel quartiere di Su Planu - prese di mira da un gruppo di piccoli teppisti. Stavolta però gli occhi elettronici fatti installare dal Comune di Selargius, e monitorati dalla Polizia locale, hanno immortalato tutto: un pomeriggio qualunque nel parco dove alcuni ragazzini - tutti minorenni - si sono divertiti a smontare le panchine-cubo posizionate in un punto panoramico del rione, già messe a dura prova nei mesi scorsi tra scritte e altri atti vandalici.

Le telecamere

Le scene stavolta sono state riprese dal sistema di videosorveglianza comunale, con i volti dei ragazzini ben visibili. Immagini diffuse dallo stesso sindaco Gigi Concu: «Voglio condividere con tutti voi queste immagini - tristissime - registrate da alcune telecamere installate sul territorio», scrive nella sua pagina Facebook. «Mi riferisco in particolare all’area con i giochi e le panchine che abbiamo realizzato a Su Planu, in via Monte Bianco, con l’intento di offrire un servizio alla comunità. Ora quei giochi e le sedute sono state più volte vandalizzate, così come testimoniano questi video dove si vedono anche i geniali autori di queste grandiose gesta. Ragazzini evidentemente annoiati ma abbastanza grandi per capire che staccare le travi e quindi distruggere un bene pubblico (per simulare una lotta) non solo rappresenta un’azione punibile dalle legge ma non credo sia neanche costruttiva e divertente».

L’allarme vandali a Su Planu è stato più volte segnalato dai residenti del quartiere selargino, approdato anche in Consiglio comunale con le interrogazioni fatte dal capogruppo del Pd Omar Zaher. Non solo panchine della lottizzazione Tranzellida prese di mira, ma anche lanci di pietre contro alcune case, e auto in sosta per strada in diverse zone del quartiere. «La presenza pressoché quotidiana dei vigili urbani è utile, ma non basta», dice l’esponente dem, «servono più controlli e, visto che le telecamere funzionano e quindi si può risalire ai responsabili, è necessario prendere provvedimenti per evitare che si continui a distruggere gli arredi degli spazi pubblici. E soprattutto serve un’attenzione maggiore da parte delle famiglie».

I vertici del Comune hanno già annunciato provvedimenti per i baby vandali del rione. «Ovviamente», aggiunge il sindaco, «cercheremo di identificare i protagonisti e di metterci in contatto con le famiglie affinché sappiano e possano prendere provvedimenti. Con la speranza», conclude Concu, «che episodi ingiustificabili e senza alcun senso come questo non si ripetano più».

