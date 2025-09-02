VaiOnline
Iglesias.
03 settembre 2025 alle 00:30

Baby vandali incastrati dalle telecamere 

Francesco Melis: «Abbiamo intensificato i controlli sia in centro che in periferia» 

Giro di vite contro i baby vandali che nei giorni scorsi hanno danneggiato i nuovi giochi istallati qualche tempo fa nei giardini pubblici. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato alcun minorenni durante il raid.

Erano stati notati anche da alcuni cittadini che poi hanno segnalato l’episodio direttamente al sindaco Mauro Usai. Pare che i vandali abbiano preso di mira il parco più volte, rimuovendo diversi bulloni da alcuni giochi e rendendoli così potenzialmente pericolosi. Gli operai del Comune hanno provveduto a ripristinare l’area. «Non rispettano il bene pubblico», dice il vicesindaco Francesco Melis, che ha ricevuto diverse segnalazioni.

La preoccupazione

«M stupisce – dice Francesco Melis – la scarsa educazione civica da parte di questi ragazzi. Non hanno pensato che quei giochi sono destinati ai bambini piccoli e non hanno valutato le gravi conseguenze delle loro azioni. Nell’area dei giardini pubblici abbiamo installato le telecamere. Purtropo quasi sempre si tratta di minorenni». Uno è stato immortalato dalle telecamere mentre danneggiava un’altalena all’interno dei giardini pubblici. Spesso i ragazzi oltre a provocare danni, abbandonano anche i rifiuti. Cosa che accade in diverse zone della città. Sono scattati cosi i controlli, sia in centro che nelle zone periferiche. Per questa ragione il Comune ha deciso di intensificare gli accertamenti.

I rifiuti

«Nel corso dell’attività di controllo ci sono state 105 sanzioni– spiega Melis –. La maggior parte, circa il 90 per cento, riguarda violazioni amministrative connesse al regolamento comunale sui rifiuti (90 multe). Tutte le altre invece riguardano danneggiamenti a beni pubblici, alla segnaletica, al verde in città. I controlli non si fermano. Abbiamo deciso di cercare di arginare sia il vandalismo che l’abbandono dei rifiuti». Nelle campagne ci sono tantissime discariche abusive, ma anche in città le cose non vanno meglio. Nei giorni scorsi i soliti incivili hanno abbandonato decine di buste piene di rifiuti nel parcheggio multipiano di Sant’Antonio, inaugurato nel gennaio scorso.

Polizia locale

All’inizio di ottobre dovrebbe essere nominato il nuovo comandante della polizia municipale. «Speriamo che con il suo insediamento – conclude Francesco Melis – si possa intensificare l’azione contro i trasgressori. Ormai certi gesti sono ormai intollerabili».

