Baby sitter scomparsa, fermato il compagno  

Milano. C'è anche l'immagine, delle telecamere di sorveglianza, dell'uomo che esce dall'abitazione trascinando a fatica un pesante borsone, tra gli elementi a carico di Pablo Gonzalez Rivas, il 48enne fermato per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere per il caso di Jhoanna Nataly Quintanilla V. È lei, 40 anni di El Salvador, la baby-sitter scomparsa a Milano nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorsi. Il sospetto è che dentro quel borsone ci fosse il suo corpo. Al 48enne, nel decreto di fermo sono contestati l'omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi e del rapporto di convivenza, e l'occultamento di cadavere. Non la soppressione, al momento, perché il corpo non è stato trovato e l'uomo non ha fornito elementi per aiutare le indagini.

Intanto è stata sequestrata l'abitazione, oltre che i dispositivi e l'auto di Gonzalez. All'inizio della settimana gli investigatori entreranno in casa per il sopralluogo e le analisi scientifiche mentre oggi a San Vittore si terrà l'interrogatorio per il fermato, difeso dal legale Paola Selleri. Dalle analisi delle telecamere, in particolare quella puntata su un cortile interno con l'area box, gli investigatori hanno individuato i movimenti di Gonzalez in quella notte: tra le 2 e le 3 prima scende verso il box e poi risale in casa con un borsone da palestra che sembra vuoto. Poi scende con la stessa sacca piena, va nel box dove ha l'auto e risale in casa verso le 3.32. Nelle indagini sono decisive queste immagini nitide, anche perché la 40enne si vede entrare in casa alle 18.44 del 24, fermarsi un attimo mentre parla al telefono e poi non si vede più uscire. Il compagno era rientrato un'ora prima circa.

Decisive, secondo i pm, anche le contraddizioni in due verbali di dichiarazioni, oltre che le testimonianze di amici e conoscenti i quali hanno escluso che la donna, come riferito dal compagno, avesse problemi nel rinnovo del permesso di soggiorno e parlasse di suicidio. Il 25 gennaio Gonzalez, stando alle analisi delle telecamere, si allontana in macchina, una Fiat Punto, verso le 18.30. I carabinieri stanno ricostruendo tutti i movimenti per cercare di ricostruire il percorso e dove l'uomo potrebbe aver nascosto il cadavere.

