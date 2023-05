Ci saranno anche 80 baby sindaci con la fascia tricolore, provenienti da tutta Italia, oggi a Palermo alla cerimonia in ricordo della strage di Capaci del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta. Parteciperà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che inizierà la giornata nel giardino di palazzo Jung, in via Lincoln, dove verrà ospitato il museo che sarà dedicato a Falcone e Paolo Borsellino.