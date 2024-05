“Baby Reindeer”: la vera Martha  esce allo scoperto  

La donna che afferma di essere l’ispiratrice della serie di Netflix Baby Reindeer ha negato di essere una stalker. «Era lui che era ossessionato da me», ha detto Fiona Harvey, che avrebbe ispirato il personaggio di Martha (l’interpretazione di Jessica Gunning è già in odore di Emmy) nella serie.

Nel corso del talk show su YouTube del controverso giornalista britannico Piers Morgan, Harvey ha detto di aver ricevuto minacce di morte su Internet da quando la serie in aprile è uscita su Netflix e di aver messo la faccenda in mano degli avvocati: «La verità verrà a galla nel corso del processo». Ispirato a una vicenda realmente accaduta al protagonista, il comico scozzese Richard Gadd, “Baby Reindeer” è stato per Netflix un successo planetario. Il 35enne Gadd (Donny Donn nella serie) racconta di essere stato perseguitato da una donna, conosciuta nel 2015 quando faceva il barman in un pub di Londra, che per oltre 3 anni gli ha inviato oltre 41.000 email, 744 tweet, 100 lettere e 350 ore di vocali, arrivando a minacciare anche la sua famiglia. «Non ho scritto quelle email», ha negato la Harvey.

RIPRODUZIONE RISERVATA