Baby pusher, manodopera minorile 

Il Tribunale dei Minori ha un emergenza, è Olbia. Agli inizi di febbraio la procuratrice di Sassari, Luisella Fenu aveva parlato di “un territorio molto difficile”. Dopo il capo dei pm, anche dai giudici minorili arriva un segnale preciso che conferma l’allarme per la situazione olbiese. I magistrati accolgono con sempre maggiore riluttanza le richieste di misure alternative blande per gli indagati, il profilo criminale dei minori purtroppo sta facendo un salto di qualità. Diecimila euro nello zaino incassati con lo spaccio, disponibilità di sostanze come cocaina e metanfetamine, aggressioni a coetanei e adulti, rapine. La messa alla prova e le attività di sostegno educativo non bastano più, troppo gravi le contestazioni. Il dato allarmante, in molti casi, è la manipolazione da parte degli adulti, un calcolo cinico spinge a “utilizzare” i minori per attività che un pregiudicato pagherebbe care sul piano penale. Un minore, incensurato, è la figura più adatta per delegare un reato.

Il gip e il gup del Tribunale dei Minori di Sassari devono trovare le misure più efficaci, ma è tutta la macchina della giustizia minorile sotto pressione a Olbia. La conferma arriva dall’assessora comunale ai Servizi Sociali, Simonetta Lai. Il Comune fronteggia situazioni che vanno oltre la casistica di indagini e processi a carico di ragazzi e ragazze, ma il rapporto con la magistratura minorile è complicato, a causa dei numeri. Lai dice: «L’emergenza minori a Olbia esiste e ha una dimensione più ampia di quella che poi ha una evidenza sul piano penale. È vero, però, che anche noi da questo punto di vista siamo sotto pressione. Seguiamo circa seicento ragazzi e di questi molti hanno un fascicolo penale».

Il Tribunale dei Minori chiede relazioni e devono essere predisposti i piani per seguire le situazioni più difficili. È un lavoro che sta diventando sempre più pesante. Ancora Simonetta Lai: «Anche le assistenti sociali dell’Ufficio per la Giustizia minorile di Olbia, poche, sono in difficoltà. Noi abbiamo deciso di studiare la condizione minorile a Olbia, i dati li presenteremo in autunno. I primi risultati confermano le preoccupazioni dei magistrati. Per tanti minori rileviamo che la priorità assoluta è la disponibilità di denaro, tutto il resto passa in secondo piano. Il disvalore di molte condotte non viene percepito. È una situazione drammatica e allo stesso complessa, non ammette scorciatoie o risposte facili. Altro dato preoccupante è l’età sempre più bassa dei minori denunciati e il distacco dalle famiglie. Olbia ha sempre di più le caratteristiche e i problemi di una grande città».

