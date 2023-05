Baby prostituta, condanne e patteggiamenti 

In tre sono stati rinviati a giudizio, altri due hanno sono stati condannati a 8 e 10 mesi al termine del processo in abbreviato e gli altri, tutti clienti, hanno deciso di patteggiare pene comprese tra otto mesi e un anno e quattro mesi di reclusione. Si è chiusa nelle scorse ore, davanti al giudice Giorgio Altieri, la fase preliminare del procedimento penale nato dall’inchiesta della Procura sull’attività di una baby prostituta di 15 anni che sarebbe stata sfruttata in un appartamento di via Sassari. Buona parte dei condannati sono persone finite nei guai per aver avuto rapporti sessuali, a pagamento, con la ragazza minorenne.

I rinvii a giudizio

Accolte pressoché integralmente le richieste del pubblico ministero Gaetano Porcu, titolare del fascicolo nato dalle indagini dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo. Il caso era esploso nel 2015 con la perquisizione a casa di Angelo Masala (28 anni), all'epoca dei fatti amico della quindicenne. Per gli inquirenti, il giovane avrebbe usato il proprio telefono cellulare e la sua carta Post Pay per pagare l'inserzione pubblicitaria su un sito web per incontri sessuali a pagamento con la sua fidanzata non ancora sedicenne. Inoltre, secondo le accuse, avrebbe favorito il contatto tra la ragazza e Valerio Saja (32), ritenuto vicino agli ambienti della prostituzione. Entrambi sono accusati di favoreggiamento della prostituzione minorile e dovranno comparire, assistiti dagli avvocati Riccardo Floris e Herika Dessì, davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale il 9 giugno. Con loro è stato rinviato a giudizio anche Felice Baldussi (36), assistito dall’avvocato Michele Ibba, ritenuto un cliente.

Le condanne

Sempre con l’accusa di aver pagato la minorenne per delle prestazioni sessuali, il Giudice Altieri ha condannato – al termine dell'abbreviato – Nicola Boi (42) e Guido Caffiero (55), il primo difeso dall’avvocata Maria Grazia Monni, il secondo dal legale Patrizio Rovelli. Nel corso dell’udienza preliminare avevano entrambi scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Sempre con lo stesso rito, invece, è stato assolto con la formula più ampia Diego Davoli (54 anni), che il difesnore – l’avvocato Antonello Marotto – ha dimostrato essere stato totalmente estraneo alla vicenda: attraverso l’esame dei tabulati, i giudici hanno compreso che si trovava distante dall’appartamento nel quale la baby prostituta accoglieva i clienti.