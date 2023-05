Baby Isis torna a casa 

Il governo danese ha approvato il ritorno in patria di un bambino di sei anni oggi insieme alla madre in un campo di detenzione siriano per ex-combattenti dell’Isis. Il bambino è cittadino danese, mentre alla madre è stata revocata la cittadinanza dopo che si è unita al gruppo terroristico. Un gruppo di esperti nominati dal governo ha concluso che è urgente che il piccolo torni in Danimarca con la madre: la sua salute si sta deteriorando, ha gravi difficoltà cognitive e problemi respiratori che richiedono un intervento delicato.