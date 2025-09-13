Baby gang scatenata, nuovi raid vandalici  

All’indomani dei raid vandalici che hanno colpito il bar Linus di via Cappuccini e il supermercato Conad di via Monsignor Saba un nuovo atto vandalico è stato compiuto dalla stessa baby gang già responsabile dei primi due episodi. Stavolta a farne le spese è stato un edificio commerciale di via San Salvatore. Nel palazzo ci sono diverse attività imprenditoriali e commerciali, costrette ormai quotidianamente a fare i conti con i ragazzini che, durante la notte – e talvolta persino nel pomeriggio – entrano indisturbati nell’edificio e lo mettono a soqquadro.

L’ultimo blitz

Venerdì mattina, una porta del palazzo è stata smontata e ritrovata in un altro punto dai condomini. Ieri mattina, invece, sulla terrazza dello stabile sono state rinvenute sedie sottratte al bar che per primo aveva denunciato i raid vandalici. Sarebbero stati portati via anche alcuni giochi dell’asilo nido adiacente alla terrazza, sempre con l’intento di distruggerli. «Abbiamo trovato la porta d’accesso all’attico appoggiata sul terrazzo del palazzo, con evidenti segni di forzatura – racconta Francesco Lai, titolare di uno studio di consulenza all’interno dell’edificio –. La porta è stata smontata e portata al piano di sotto dai ragazzini, solo per divertimento». Fabiana Cocco, anche lei imprenditrice con uno studio nello stesso palazzo, riferisce che i vandali avrebbero danneggiato anche il sistema antincendio dell’edificio: «I ragazzi, quasi tutti minorenni, spesso si ritrovano sulla terrazza per bere, talvolta alcolici – dichiara –. Sono gli stessi che stanno causando danni in tutta la città. Sabato scorso ho lasciato gli attrezzi per pulire la mia attività fuori dalla porta e il giorno dopo li ho trovati distrutti. Stiamo pensando di installare delle telecamere, ma servono accordi tra condominio e attività, quindi ci vorrà tempo e ci saranno spese da sostenere. Abbiamo anche paura che possano introdursi durante il giorno. Viviamo nel terrore».

Il commerciante

Anche Ren Liang, titolare di un negozio al piano terra, è esasperato: «Ieri sera li ho visti sulla terrazza. Erano davvero tanti – racconta –. A volte lanciano oggetti dentro il negozio, anche in orario di apertura. Lo scorso dicembre hanno persino lanciato un petardo all’interno, rischiando di incendiarlo. Ho chiamato le forze dell’ordine tre o quattro volte, ma non sono mai riusciti a risolvere». Venuto a conoscenza di questi nuovi atti vandalici, il vicesindaco Francesco Melis dichiara: «Con il nuovo piano sicurezza verranno installate altre telecamere nei punti ancora scoperti. Credo però che i ragazzi abbiano bisogno di un percorso educativo che parta dalle scuole e dalle famiglie, per essere sensibilizzati al bene pubblico. Ci stiamo muovendo con progetti di educazione civica nelle scuole, che coinvolgono non solo i ragazzi ma anche le famiglie».

