23 novembre 2025 alle 00:41

Baby gang nella via dello shopping 

La denuncia dei commercianti: «Noi in balia dei raid di giovani vandali» 

Paura in via Porcu alla vigilia della corsa ai regali di Natale. Da qualche settimana un gruppo di ragazzini, pare tutti minorenni, sta seminando il panico nella zona. Urlano, entrano nei negozi durante l’orario di apertura, rovistano, rubano e distruggono addobbi e fioriere.

Forse la stessa baby gang che imperversava sino a pochi mesi fa nei centri commerciali Le Vele e Millennium da dove erano stati cacciati dopo le risse di qualche tempo fa.Sta di fatto che adesso oltre ai commercianti, costretti a chiudersi a chiave dentro le attività, ad avere paura sono anche i passanti.

L’esposto

Così i centri commerciali naturali di via Porcu e Sant’Elena Imperatrice hanno fatto una denuncia ai carabinieri e scritto ai Servizi sociali per chiedere un intervento immediato per riportare la pace nella zona.Il problema non è di poco conto» spiega il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu, «questa banda di ragazzini sta facendo terra bruciata nella strada: rovistano nei negozi, distruggono ciò che gli capita a tiro. C’è bisogno di una maggiore attenzione. Una donna da sola dentro il negozio ha chiaramente paura, per questo abbiamo deciso di fare un esposto».

Il presidente del Centro commerciale naturale San’Elena Imperatrice, Filippo Simbola, aggiunge: «Tutto è iniziato a ottobre quando questi ragazzini, pare non quartesi, hanno cominciato a frequentare via Porcu. Dal cinese rubano tutti i giorni, nel negozio gestito da un pachistano qui accanto hanno buttato a terra tutti gli abiti, sono entrati a rubare anche nel negozio di generi alimentari. Ci stiamo adoperando per avviare un tavolo con il Comune e le forze dell’ordine per risolvere la questione».

Foto e filmati

Alla denuncia sono stati allegati anche fotografie e filmati delle telecamere che immortalano i presunti responsabiliu. «La situazione genera crescente preoccupazione tra cittadini e commercianti – scrivono i consorzi CCN Sant’Elena Imperatrice e CCN Via Eligio Porcu – per questo chiediamo l’intervento delle forze dell’ordine con maggiori controlli e pattugliamenti serali e nei weekend e il coinvolgimento del Comune per misure di tutela dell’arredo urbano e potenziamento della videosorveglianza».

