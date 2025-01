Baby gang in azione nel centro storico 

Allarme baby gang a Iglesias, in particolare tra le vie del centro storico. Le zone maggiormente interessate includono via della Zecca, via Amsicora e le vie circostanti, sino ad arrivare alla chiesa di San Francesco. I residenti denunciano numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica da parte di una banda di minorenni che, quasi quotidianamente, arrecano danni e disagio. Tra le segnalazioni più ricorrenti vi sono atti di vandalismo come calci e spallate alle porte delle abitazioni, alcune delle quali sono state danneggiate.

L’allarme

L’ultimo episodio riguarda la porta di un’abitazione di via Pullo, attualmente sfitta, abbattuta a calci: «Non dico tutte le sere, ma quasi – scrive Stefano Serra, residente a pochi metri dall’abitazione danneggiata di via Pullo, in un post-denuncia pubblicato sui social e condiviso da oltre cento profili – un gruppo di ragazzini prende la rincorsa e si lancia contro le porte delle abitazioni, sfondandole. Quello che è successo alla porta della vicina poteva succedere benissimo anche a noi». Serra, anch’esso vittima di queste bravate, racconta che la sua abitazione è stata presa di mira più volte: «Girano incappucciati quasi ogni sera – spiega – intorno alle 18 o alle 19, e iniziano il loro raid senza risparmiare alcuna porta. Lo fanno per divertimento, ma che divertimento è danneggiare le case degli altri? Finché si limitano a suonare il campanello, ci facciamo tutti una risata, ma arrivare a questi livelli è inaccettabile». Anche Antonio Dolci, residente invalido della zona, ha subito atti vandalici da parte del gruppo: «Con diverse spallate hanno danneggiato la serratura della mia abitazione e, come se non bastasse, hanno disintegrato la telecamera esterna per eliminare le prove della loro birbonata. Addirittura, davanti ai miei occhi, hanno lanciato una lattina vuota contro la mia abitazione, schernendomi e facendo gestacci. Non ho potuto fare nulla, anche perché girano incappucciati e non sappiamo chi siano». Dolci, vittima di una forma di bullismo, si trova impossibilitato a denunciare a causa della sua invalidità: «Si sfidano a chi è più coraggioso nel creare disagi, mentre gli altri, a distanza, filmano la scena. Ma non appena starò meglio, andrò in caserma a denunciare tutto».

L’appello

Anche altri residenti della zona, esasperati, raccontano episodi simili. Il gruppo, ormai noto come la “banda di San Francesco” per via della loro attività nei pressi della chiesa omonima, agisce sempre nello stesso modo. «L’altro giorno abbiamo sentito un forte tonfo alla porta – testimonia Alessio Pilia, che vive a pochi metri da Serra – e quando mi sono affacciato, ho visto alcuni ragazzini correre via. Per fortuna non ci sono stati danni, ma questa situazione va avanti dall’estate scorsa».

Rita Piras e Angela Meloni, residenti in via Pullo, si dicono stanche di queste scorrerie e lanciano un appello ai genitori di questi giovani: «Fate qualcosa, educate i vostri figli al rispetto delle proprietà altrui. Vogliamo vivere in un quartiere sereno».

