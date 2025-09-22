Baby gang, corso per genitori e docenti 

Solo poche settimane fa il caos alla Corte del Sole dopo che qualcuno, pare adolescenti, ha spruzzato spray urticante provocando anche dei malori. La risposta a questo e altri atti simili è stato il primo corso per i genitori, docenti ed educatori intitolato “Esco ma penso” a cura del Comune di Sestu, tenuto da Luca Pisano, psicologo e psicoterapeuta dell’Istituto di Formazione Ifos, e Giorgia Sanna, pedagogista dell’Ufficio Minori.

L’emergenza

Ieri la prima lezione in una sala consiliare del Municipio gremita. «L’emergenza si chiama baby gang», ha spiegato Pisano. «Una volta non esistevano. Oggi invece ci sono gruppi che escono per controllare il territorio, dimostrare di esistere, di essere più forti». I pericoli stanno nell’uso di alcol, droghe e nella violenza. Mentre i luoghi più pericolosi sono non tanto a Sestu quanto in varie zone di Cagliari e nei grandi centri commerciali. Il convegno si è orientato su come approcciare i ragazzi. «La gentilezza è lo strumento per ottenere maggiori risultati», ha detto Pisano. E pure sul linguaggio e le culture d’appartenenza: «Tony Effe, Anna Pepe, e altri, hanno testi violenti ma comunicano l’appartenenza ad un’identità. E le parole perdono d’importanza». La risposta è: «criticare i comportamenti: non ce l’ho con te, ma con i comportamenti sbagliati che stai avendo».

Le preoccupazioni

Mentre il pubblico era combattuto tra interesse e un preoccupazione: «Ho due figlie e quando escono sono sempre un po’ preoccupata», ha detto Veronica Massidda. «Purtroppo si sentono notizie di tutti i colori», ha aggiunto Sabrina Olla. Il Comune ha messo in campo una rete di servizi sociali: «Lavoriamo in sinergia tra sostegno a disabilità, inclusione e animazione estiva, coordinamento pedagogico e altro ancora», ha spiegato Giorgia Sanna. «Da adulti siamo divisi tra due poli: voglia di fidarci e lasciare liberi i nostri figli, e paura che qualcosa possa andare storto. Il nostro compito, come istituzioni è stare accanto alle famiglie». Un bilancio poi è venuto dalla sindaca Paola Secci; «Lavoriamo con i giovanissimi da anni, prima con il servizio di educatori in strada, con i nostri servizi sociali e il Centro Giovani, e abbiamo già avuto buoni risultati», ha dichiarato. Mentre per l’assessore Mario Alberto Serrau «il Comune ha le strutture giuste davanti al fenomeno del bullismo. Merito del lavoro dei servizi sociali».

Gli appuntamenti continueranno lunedì 29, il 6 e 13 ottobre dalle 16. Previsti anche incontri con i giovanissimi, di pomeriggio nel Centro Giovani in vico Pacinotti e di mattina con le scuole in sala consiliare.

