Baby Consiglio eletto dai ragazzi  

I ragazzi di Serdiana hanno il loro sindaco. È Fabrizio Marras, 12 anni, eletto dagli alunni delle scuole medie che dopo l’insediamento ha tenuto il suo primo discorso per la Festa della Repubblica: «Sono molto felice – dice orgoglioso – per me è una grossa responsabilità. Cercherò di mandare avanti le nostre idee».

Diverse le proposte già presentate al consiglio comunale degli adulti: la realizzazione di uno skatepark, campi sportivi per basket, calcetto e volley, la riqualificazione di piazza Crux’e Ferru. Il sindaco dei ragazzi ha intanto nominato il suo vice, Alessio Tidu, anche lui dodicenne.

L’iniziativa rientra nel progetto pedagogico portato avanti dai Servizi sociali del Comune in collaborazione con le scuole e la partecipazione del centro di aggregazione sociale e delle cooperative che gestiscono i servizi per i minori. «È un progetto molto importante per noi. È la prima volta per il nostro paese – dice il sindaco Maurizio Cuccu – i ragazzi capiranno cosa significa amministrare una comunità, come ci si deve muovere per realizzare un progetto o risolvere un problema. Avranno inoltre l’opportunità di conoscere il lavoro degli uffici. Sarà utile per capire che si può fare tanto ma non tutto».

Ma c’è un altro aspetto ancora più importante: «Oltre a presentare proposte per migliorare il paese, i ragazzi parteciperanno a un percorso per la prevenzione del disagio che spesso sfocia nell’abbandono scolastico – spiega Luisa Cancedda, pedagogista e coordinatrice del progetto – l’iniziativa proseguirà a settembre con un’attività legata alla prevenzione dei reati tra i minori. Un modo efficace per tenerli lontani dai rischi e farne cittadini responsabili».