Baby consiglieri a confronto  con l’assessore 

Piccoli cittadini crescono grazie al Consiglio comunale dei ragazzi di Nuoro, nato nel 2024 e composto da 30 giovanissimi delle tre classi della scuola secondaria di primo grado: le istanze dei più piccoli vengono dibattute sino a trasformarsi in proposte da sottoporre agli amministratori comunali per una città più vivibile ed accogliente. Nella scuola di via Malta, i ragazzi, che si riuniscono una volta al mese decidendo in autonomia gli argomenti e deliberando per alzata di mano, hanno incontrato l’assessore comunale all’Ambiente, Marco Canu, e il funzionario del servizio igiene urbana e del verde pubblico, l’ingegnere Francesco Piras, per illustrare idee e segnalare criticità. Dalla giornata dell’albero all’installazione di nuovi cestini per i rifiuti, al progetto dell’assemblea giovanile, dalla fast fashion alla raccolta differenziata e allo smaltimento corretto degli olii esausti, l’incontro con gli amministratori in erba ha offerto numerosi spunti di riflessione per tutti. «Iniziative come il Consiglio comunale dei ragazzi - ha commentato Canu - sono fondamentali per far sviluppare senso civico e di appartenenza alla comunità. Sarà nostro impegno ascoltare con attenzione tutte le loro proposte».

