Baby campioni di matematica in gara a Roma 

C'è anche Monserrato alla finale della settima edizione di “Matematica per tutti: Con-corso Nazionale”, la competizione di aritmetica rivolta agli studenti delle scuole primarie dal secondo anno, delle medie e dei primi due anni delle superiori.

L’evento è in corso da ieri al Cinecittà World di Roma e a rappresentare Monserrato ci sono quattro alunni della seconda primaria della scuola Monumento ai Caduti. La squadra si chiama “Le volpi” e, in occasione della fase preliminare in squadre tenutasi il 12 marzo, si è classificata in posizione utile per la finale. «Il Con-corso», dice Suor Silvia Argiolas, coordinatrice della scuola, «è occasione per sperimentare l’uso del gioco da tavolo nella didattica della matematica. Coinvolge gli alunni di una classe con giochi matematici, in modo da rafforzare le competenze di base in aritmetica e superare i preconcetti verso le difficoltà in questa materia».

