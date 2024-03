Baby campioni dal sindaco 

Due medaglie d’oro e una d’argento per tre piccoli campioni quartesi di Muay thai, rientrati di recente da Bangkok. Giovedì hanno incontrato il sindaco Graziano Milia. Oro per Alessandro Serra, 9 anni, e Nicola Lepureddu, 13, argento per Karol Mereu, 15 anni.

«Tre giovanissimi campioni della Smta Gym di Quartu», scrive il sindaco su Facebook, «una bella realtà sportiva che si è distinta con un eccellente medagliere. Bravi, ragazzi, e complimenti al maestro Mauro Serra, che vi ha accompagnato in questa bella avventura umana e sportiva». (f. l.)

