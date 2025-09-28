Baby Camarda salva Di Francesco Fiorentina in crisi 

Roma. La Roma di Gasperini batte con un po’ di sofferenza un ottimo Verona e prosegue il suo percorso di vertice. Il poker di vittorie arriva con i gol degli attaccanti Dovbik e Soulè (invocati a lungo dal tecnico), ma il timbro lo mette Svilar con parate decisive. Dopo il pari imposto alla Juve il Verona conferma che la sua presenza in zona retrocessione dovrebbe essere solo provvisoria. Nella rincorsa alla zona Champions i giallorossi scavalcano la Juve, si portano a +3 su Inter e Atalanta e +5 sul Bologna la cui vittoria a Lecce sfuma nel recupero col primo gol in serie A di Camarda. I pugliesi salvano la panchina di Di Francesco.

Prosegue la sua scialba stagione in sofferenza la Fiorentina, ancora alla ricerca della sua prima vittoria. Il derby toscano con il Pisa, di scena dopo 34 anni, è equilibrato e finisce in pari, ma è la squadra di Gilardino che esce dal campo con maggiori recriminazioni. Convincente vittoria del Sassuolo che s’impone contro l’Udinese, al suo secondo ko di fila, che recrimina per due rigori concessi e poi revocati. La difesa della Roma mantiene il suo score di migliore dei cinque campionati europei maggiori, ma stavolta vacilla, forse per la fatica dei tre impegni settimanali. Ma dopo il successo nel derby e l’esordio positivo in Europa League Gasperini fa comunque tris trovando subito il gol che cercava, con Dovbik in crescita dopo un inizio complicato. Ma poi sale in cattedra il Verona con la spinta di Cerdar e gli spunti di Giovane e soprattutto Orban che ingaggia un duello rusticano con Svilar: prima il portiere para di faccia, poi l’attaccante devia sulla traversa a porta vuota. Di nuovo nella ripresa Svilar chiude lo specchio al nigeriano che segna solo alla fine aiutandosi con una mano, ma dopo il 2-0 di Soulè. Altre occasioni capitano a Pellegrini, Cristante e El Shaaravy per legittimare i tre punti. Ora Gasp dovrà coinvolgere di più la rosa per gli impegni ravvicinati con Lilla e Fiorentina.

Secondo un copione che si ripete, il Lecce va in vantaggio prendendo in mano la partita, poi sciupa e sbaglia e consente a un ordinato ma non irresistibile Bologna di superare i pugliesi. Stavolta però all’ultimo respiro del match il Lecce agguanta il pari. Per i rossoblù la stanchezza di Birmingham si fa sentire e la manovra non è fluida. Stenta ancora la Fiorentina in una stagione che si è avviata male. A Pisa a Kean vengono annullati due gol, ma i padroni di casa colpiscono una traversa con Nzola e un palo con l’ex Cuadrado.

