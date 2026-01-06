Baby bulli scatenati a Cabras 

Non solo auguri di buon anno e panettone. A Cabras, durante le feste, non sono mancate tensioni, insulti e offese nei confronti dei ragazzi ospiti del centro per migranti in via Tharros, da parte di un gruppo di minorenni del paese. E non è la prima volta che accade anche contro anziani del paese e mamme in passeggiata con i passeggini. Sono state numerose le segnalazioni arrivate alla stazione dei carabinieri e in Municipio.

Il centro migranti

Chi gestisce il centro migranti, Donatella Cadeddu, racconta che purtroppo questi episodi capitano spesso. «Siamo stati anche costretti a mandare via diversi gruppi di ragazzini che non si allontanavano dal nostro piazzale - racconta Cadeddu - erano lì per disturbare i nostri ospiti. Un conto è instaurare dei rapporti e voler creare legami, un altro sono le prese in giro e il mancato rispetto».

La denuncia

Qualche giorno fa l’ennesimo episodio accaduto fa in piazza Stagno. Protagonista Jamal Imuhammad, 26 anni, ospite del centro per migranti e che sta cercando di inserirsi nella comunità anche lavorando, la sera cameriere in un ristorante del paese, la notte magazziniere in una ditta di Santa Giusta.

«Ero al telefono con mia madre, molto turbato a causa delle condizioni di salute piuttosto gravi di mio nonno, quando un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 15 anni ha iniziato a prendermi in giro, a pronunciare parolacce in sardo che ormai conosco bene e a insultarmi. All’inizio ho fatto finta di nulla e ho continuato la passeggiata, ma poi hanno iniziato a lanciarmi la ghiaia raccolta da terra. A quel punto mi sono fermato e ho cercato di spiegare loro l’importanza del rispetto delle persone, ma senza risultato. Ridevano e continuavano con le prese in giro. Poi mi sono fermato e li ho fotografati tutti per poi pubblicare l’immagine con i loro volti oscurati, ma con le loro bici in evidenza, sui social. Spero che le loro famiglie intervengano. Solo così, forse, tutto questo accanimento contro di noi, e non solo, potrà finire. Ho voluto far sapere la vicenda anche agli amministratori comunali».

Anziani nel mirino

Negli ultimi mesi si sono verificati tanti episodi simili con i ragazzini che, in sella alle loro bici, si divertono a inseguire gli anziani, a prenderli in giro e offendere. Spesso utilizzando contro di loro anche pistole ad acqua.

«Ora basta»

«Interverremo sicuramente noi dopo questo ultimo episodio accaduto, molto grave - dice il sindaco, Andrea Abis - Indagheremo sulla vicenda e busseremo alle porte delle abitazioni dei ragazzini con gli assistenti sociali. Questo branco di bulli va fermato. Sono contento che il ragazzo ospite del centro migranti abbia chiesto anche il nostro aiuto, solo così possiamo intervenire. Il rispetto è la base di ogni cosa e va insegnato. Certi atteggiamenti non possono essere tollerati».

