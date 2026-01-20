«Baby bulli? Non per colpa loro» 

Un giorno azzeccato per una vista importante. Nel calendario scolastico, il 20 gennaio è la “Giornata del rispetto” in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 mentre cercava di difendere un amico da un’aggressione. Proprio ieri, nella scuola secondaria di primo grado di Cabras, si è parlato di violenza, bullismo e aggressioni ai danni dei più deboli. Questo anche alla luce degli ultimi tristi episodi che si sono verificati nella cittadina. Liti tra giovani, danneggiamenti, atti vandalici, insulti e offese nei confronti dei ragazzi ospiti del centro per migranti. Temi che sono stati affrontati in occasione della visita pastorale dell’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni. Ieri ha incontrato gli studenti dell’istituto di via Trieste, guidato dal dirigente Paolo Figus. Un faccia a faccia durato quasi due ore tra domande, riflessioni e consigli per il futuro dei giovani.

Le famiglie

Sono stati gli stessi studenti a chiedere a monsignor Carboni il motivo di tutta questa aggressività degli adolescenti e di ciò che accade nel loro paese. «I giovani non sono cattivi, che sia chiaro. Dobbiamo chiederci che tipo di famiglie ci siano dietro questi ragazzi. Sono genitori presenti? Che capiscono i loro bisogni? Forse no. Il problema è proprio questo. Parlo dei genitori, ma in generale di noi adulti. Se nella società succede questo, è perché nessuno di noi li ha ascoltati. I giovani spesso sbagliano perché non riescono a esprimersi in altri modi. Dobbiamo quindi fermarci e capire da cosa sono tormentati; dobbiamo fare un passo verso di loro».

Social e cellulare

«Molti ragazzi sono stati abbandonati ai loro tablet e ai social, strumenti che però non forniscono le risposte adeguate ai loro bisogni – precisa l’arcivescovo – Anche i vostri professori sono pronti ad ascoltarvi, fanno parte della vostra crescita culturale». Monsignor Carboni è chiaro sull'uso improprio del cellulare: «È come il coltello: è utile per tagliare, ma può uccidere. Questo strumento va utilizzato bene, con etica. E non per danneggiare altre persone. Non dimenticate poi l’importanza di coltivare i rapporti reali con le persone, non virtuali».

Le curiosità

Durante la mattinata sono state tante le domande rivolte a monsignor Carboni, che prima di iniziare la chiacchierata ha raccontato la sua vita fino alla chiamata di Papa Francesco che gli chiedeva se voleva diventare Arcivescovo. «Ma a 12 anni eri credente?», ha chiesto un alunno. Immediata la risposta: «Sì, certo». C’è chi gli ha domandato cosa è per lui la pace: «Non avere pensieri aggressivi verso le persone, non fare del male». Ha anche risposto allo studente che ha chiesto se i suoi genitori erano d’accordo con la sua decisione di diventare frate: «Mia madre sì, mio padre un po’ meno». Botta e risposta anche sui soldi: «Quanto vengono pagati i sacerdoti?». «Circa 1.300 euro, l’arcivescovo un po’ di più».

