Babel film da oggi Cineteca sarda col nuovo archivio  

Oggi al via il Babel Film Festival, primo concorso cinematografico internazionale dedicato a opere che danno voce alle minoranze linguistiche e culturali. Il festival animerà la città sino al 13, con 61 film in concorso: 19 lungometraggi, 9 documentari e 33 cortometraggi in arrivo da 18 Paesi di tutto il mondo per un totale di 38 lingue. Si comincia alle 18 negli spazi di Sa Manifattura, con il taglio del nastro del nuovo Archivio pellicole della Cineteca Sarda. L'evento prevede anche l'apertura al pubblico di un nuovo spazio espositivo intitolato a Filippo Maria De Sanctis, figura storica di riferimento per la Società Umanitaria in Sardegna. La città, e l’intera regione, si riappropriano di un importante servizio di conservazione pubblica che tramanda la memoria storica audiovisiva dell’Isola. All’inaugurazione saranno presenti i rappresentanti di Regione, Comune, Società Umanitaria, Fondazione di Sardegna e Soprintendenza Archivistica, oltre ai direttori artistici Antonello Zanda e Paolo Carboni.

A seguire, il concerto della SeuinStreet Band, che guiderà il pubblico in una marcia verso l’Exmà, dove alle 20.30 si terrà l'inaugurazione del festival. SeuInnoi, il film fuori concorso di Andrea Deidda, documentario che ha come protagonista la SeuinStreet Band. Poi il primo film in concorso per il “Premio Maestrale Miglior lungometraggio”: Tres Animeddas di Matteo Incollu, che esplora la commedia nera.

RIPRODUZIONE RISERVATA