Babbo Natale trova casa in centro 

C’è un luogo davvero speciale, nel cuore del centro storico, nella antica piazza La Marmora, dove la magia del Natale ha il sapore di un tempo passato, con i ricordi, le emozioni e le sue storie. È il villaggio di Babbo Natale, che nasce e vive grazie alla buona volontà e all’impegno della associazione “Iglesias centro storico ccn”, che conta settanta associati, fra i commercianti e gli operatori di diverse attività commerciali del centro storico della cittadina.

Il lavoro

Il villaggio è stato creato in soli quattro giorni e richiama la storia di un Natale semplice, ricco di quei giochi che oggi sono difficili da trovare. Arrivano, come spiega Michela Floris, titolare dell’Atelier Enza Perez, azienda storica fondata nel lontano 1907, «dalla generosità degli stessi commercianti che hanno messo a disposizione i loro preziosi ricordi. Altri giochi sono stati costruiti sul momento, utilizzando dei semplici materiali, come, per esempio, una grande slitta. Dal cavallo a dondolo, a grandi orsi Teddy, Pinocchio rigorosamente in legno, libri di favole e trenini di piccole e grandi dimensioni». I giochi semplici dell’infanzia ancora affascinano e incuriosiscono le centinaia di visitatori che ogni giorno affollano questo originale villaggio di Babbo Natale. I promotori della iniziativa sono felici e soddisfatti del traguardo raggiunto: «Abbiamo ottenuto un grande successo, – aggiunge Michela Floris – non soltanto fra i bambini ma anche fra gli adulti che vengono a visitare il nostro villaggio. La decisione di creare qualcosa di particolare nasce dall’idea di tramandare la memoria e la storia anche attraverso i giochi. Un viaggio nel tempo che abbraccia le tradizioni più intime di un passato felice e genuino nei suoi valori più profondi. I bambini sono affascinati dai giochi e non mancano di scrivere un pensiero, una emozione».

La sinergia

Il villaggio di Babbo Natale è stato creato anche e soprattutto, grazie al buon cuore dei fratelli Pala, Paola, Antonello e Giacomo, che hanno messo a disposizione il loro locale nella centralissima piazza La Marmora. «Un viaggio itinerante nel tempo, per ritrovare lo spazio intimo di un tempo che ancora appartiene al cuore di questa città. – commenta Luca Puddu, titolare della “Pizzeria d’oro” – Una iniziativa davvero importante che ci ha visto uniti, insieme, per lavorare a questo bel progetto. Abbiamo pensato a qualcosa di nuovo che potesse ricordare la magia del Natale, nelle sue espressioni più semplici, qualcosa che richiama anche l’amore per la tradizione, e ci riporta alla nostra infanzia». Francesca Pala, titolare del negozio Yamamay, aggiunge: «Il villaggio di Babbo Natale ha coinvolto le scuole, gli asili, e tante persone innamorate della semplicità del Natale, ed è una esperienza che ci proponiamo di vivere anche il prossimo Natale insieme ai nostri concittadini».

