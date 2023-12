Babbo Natale lasciato solo in piazza 

Babbo Natale è stato puntuale all’appuntamento del 25 dicembre a Sardara, come ormai da 32 anni, per consegnare i doni: 400 pacchetti di dolcetti e buste di patatine. Dopo quattro ore di attesa, in piazza Gramsci, sotto l’albero di Natale, il vecchietto con la barba bianca, il cappello rosso bordato di candida pelliccia e i suoi sacchi pieni di doni è ritornato casa. «Lo ammetto – racconta Aldo Marongiu – è stato un Natale triste. Non me l’aspettavo. L’unica spiegazione potrebbe essere la mancata comunicazione del messaggio della mia presenza».

«Una giornata triste»

In piazza, ormai dal 1991, Babbo Natale a Sardara è stato sempre accolto e circondato dai piccoli, allegri e festosi come sono loro sanno essere accanto a Santa Claus che consegna pacchetti regalo. Una magia che domenica si è rotta, senza un perché. «Come promesso in questi giorni al Comune e alle famiglie che ho incontrato – racconta Babbo Natale – sono arrivato in piazza alle 10,30. Ho sistemato i pacchetti dono vicino all’albero natalizio. Strade un po’ deserte. Ho pensato che i bambini fossero in chiesa con i genitori e che alla fine sarebbero venuti. Invece nulla. È passato qualche papà in macchina col figlioletto, ha rallentato, l’ho invitato a scendere. Il piccolo era felice. Mi ha toccato la barba, contento che era vera. Poi la foto ricordo». Intorno alle 13, le speranze che il luogo si animasse con la consueta atmosfera del Natale si è spenta: «Non volevo rassegnarmi. Ho aspettato ancora. Passate le 14 sono andato via. Triste. Molto triste».

«All’anno prossimo»

Il Babbo Natale di Sardara è conosciuto in tutto il Medio Campidano: più volte è stato invitato in diversi paesi non solo per portare i regali ai bambini ma anche per visitare i Centri anziani durante le feste natalizie, diverse scuole e le case private dove ci sono malati. «In ogni posto sono stato accolto con ospitalità; alla fine è stata quella che mi ha convinto a non mollare. Regalare un sorriso a chi soffre oppure è meno fortunato è un sentimento che non ha prezzo. Ringrazio gli sponsor che mi offrono i doni, gente comune e soprattutto imprenditori del territorio».

E Il Comune? «L’ho contattato: mi è stato detto che l’ente non poteva acquistare né caramelle né cioccolatini perché non si poteva fatturare “a Babbo Natale”. Avrei potuto riprovarci ma la generosità delle persone mi ha convinto che andava bene così. Loro i doni e io l’impegno».

L’esperienza di quest’anno è già superata. L’idea di mollare l’ha sfiorato? «Assolutamente no. All’età di 80 anni dovrei ma non posso: fa parte della mia vita. Penso già al 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA