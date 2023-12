Babbo Natale in tour, spettacolo per i bimbi 

Debutta oggi alle 18, a Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17 Pirri) la nuova produzione de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale "Vacanze di Natale", uno spettacolo pensato per i bambini e le bambine ma adatto a tutti.

Domani, sempre alle 18, "Vacanze di Natale" verrà proposto in forma laboratoriale per mostrare come nasce e si costruisce uno spettacolo. Interpreti sono Giovanni Trudu, anche autore e regista, Gloria Uccheddu e Stefano Cancellu.

Natale nel mondo

Lo spettacolo racconta di un Babbo Natale stanco che dopo secoli di lavoro decide di prendersi una meritata vacanza. Saranno due Elfi ad occuparsi della consegna dei regali: Elfo Biscotto, capo reparto della sezione giochi elettronici ed Elfo Carlo, capo reparto delle pulizie. La sorte ha unito questi due elfi e insieme affronteranno un lungo viaggio in giro per il globo alla scoperta di culture e tradizioni da tutto il mondo, aiutati dagli elfi che incontreranno (i bimbi) dovranno affrontare sfide speciali e risolvere indovinelli unici.

I bimbi tra il pubblico potranno così incontrare Babbo Natale mentre si gode la sua vacanza surfando tra le onde in Australia, cantando jodel tra le alpi o a gustarsi un ottimo casu martzu nel cuore della Sardegna.

Attraverso le varie tappe di questa avventura, i piccoli avranno l'opportunità di imparare tradizioni natalizie di diverse culture. Insomma, uno spettacolo divertente e coinvolgente che fornirà anche una preziosa opportunità per ampliare la conoscenza dei bambini sulle diversità culturali e le celebrazioni natalizie in tutto il mondo.

